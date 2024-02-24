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Белорусские специалисты в области электроники стали гостями Дворца независимости
24.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День экскурсий прошел во Дворце независимости в Минске. Гостями стали сотрудники двух ведущих компаний Беларуси в области микроэлектроники и навигации, передает «МИР 24».
Прогуляться по знаковым для политической жизни страны кабинетам смогли больше ста человек. Директора, инженеры и работники предприятий любовались интерьерами залов, сувенирами, статуэтками и подарками от высокопоставленных лиц других стран. Узнали о секретах строительства самого узнаваемого дворца столицы. И о рабочих буднях главы государства.
«Красиво, масштабно, стильно, в общем, все, как и наша родная страна», – отметил заместитель генерального директора завода по производству микроэлектроники Максим Максимович.
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Работники предприятий ознакомились с резиденцией главы государства и узнали о его рабочих буднях.
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