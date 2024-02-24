Белорусские специалисты в области электроники стали гостями Дворца независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День экскурсий прошел во Дворце независимости в Минске. Гостями стали сотрудники двух ведущих компаний Беларуси в области микроэлектроники и навигации, передает «МИР 24».

Прогуляться по знаковым для политической жизни страны кабинетам смогли больше ста человек. Директора, инженеры и работники предприятий любовались интерьерами залов, сувенирами, статуэтками и подарками от высокопоставленных лиц других стран. Узнали о секретах строительства самого узнаваемого дворца столицы. И о рабочих буднях главы государства.

«Я нахожусь в том самом месте, где пребывали самые высокие гости нашей страны. Проходим в залы, где они совещались. Просто не передать всех эмоций!» – поделился наладчик технологического оборудования завода по производству микроэлектроники Даниил Петрушевич.

«Красиво, масштабно, стильно, в общем, все, как и наша родная страна», – отметил заместитель генерального директора завода по производству микроэлектроники Максим Максимович.