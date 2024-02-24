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Белорусские специалисты в области электроники стали гостями Дворца независимости

24.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские специалисты в области электроники стали гостями Дворца независимости
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

День экскурсий прошел во Дворце независимости в Минске. Гостями стали сотрудники двух ведущих компаний Беларуси в области микроэлектроники и навигации, передает «МИР 24».

Прогуляться по знаковым для политической жизни страны кабинетам смогли больше ста человек. Директора, инженеры и работники предприятий любовались интерьерами залов, сувенирами, статуэтками и подарками от высокопоставленных лиц других стран. Узнали о секретах строительства самого узнаваемого дворца столицы. И о рабочих буднях главы государства.

«Я нахожусь в том самом месте, где пребывали самые высокие гости нашей страны. Проходим в залы, где они совещались. Просто не передать всех эмоций!» – поделился наладчик технологического оборудования завода по производству микроэлектроники Даниил Петрушевич.

«Красиво, масштабно, стильно, в общем, все, как и наша родная страна», – отметил заместитель генерального директора завода по производству микроэлектроники Максим Максимович.

Экскурсии во Дворце независимости проводят регулярно. В том числе и для иностранных гостей. Нужно лишь собрать группу и подать заявку.



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Теги: Минск
 
 
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Работники предприятий ознакомились с резиденцией главы государства и узнали о его рабочих буднях.
 
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