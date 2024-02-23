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Сергей Лебедев оценил ход голосования на досрочных выборах в Беларуси
23.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Голосование в Беларуси проходит организованно и спокойно, заявил генеральный секретарь СНГ. В пятницу Сергей Лебедев посетил несколько избирательных участков. В стране – четвертый день
Миссия от СНГ – самая представительная среди международных наблюдателей. Всего – 235 человек. Это сотрудники исполкома Содружества, парламентарии, дипломаты. Они следят за соблюдением правил голосования, работой комиссий, а также помогают улучшить электоральную кампанию. Нарушений пока не фиксировали.
25 февраля, в основной день голосования, представители миссии Содружества планируют, и наблюдать за подсчетом голосов. За три дня досрочного голосования в выборах приняли участие чуть больше 24% избирателей.
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Генеральный секретарь СНГ в пятницу посетил несколько избирательных участков. В республике проходит четвертый день досрочного голосования. Выбирают депутатов...
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