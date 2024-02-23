Сергей Лебедев оценил ход голосования на досрочных выборах в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Голосование в Беларуси проходит организованно и спокойно, заявил генеральный секретарь СНГ. В пятницу Сергей Лебедев посетил несколько избирательных участков. В стране – четвертый день досрочного голосования. Выбирают депутатов парламента и местных советов, сообщает «МИР 24».

Миссия от СНГ – самая представительная среди международных наблюдателей. Всего – 235 человек. Это сотрудники исполкома Содружества, парламентарии, дипломаты. Они следят за соблюдением правил голосования, работой комиссий, а также помогают улучшить электоральную кампанию. Нарушений пока не фиксировали.

«Абсолютное большинство избирательных участков размещается в хороших зданиях, помещениях – это школы, гимназии, дома культуры, высшие учебные заведения. И радует хорошая подготовка всех ответственных за организацию выборов, в первую очередь членов избирательных комиссий», – подчеркнул генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

25 февраля, в основной день голосования, представители миссии Содружества планируют, и наблюдать за подсчетом голосов. За три дня досрочного голосования в выборах приняли участие чуть больше 24% избирателей.