Источник материала: ProBusiness





«В современном мире быть финансово неграмотным не просто невыгодно, а даже опасно», — уверена основатель и руководитель центра финансовой грамотности и предпринимательства « KOVALSKI » Наталья Ковальская. Она рассказала порталу «Про бизнес» о том, почему важно обучать умению управлять деньгами с детства и поделилась многолетним опытом работы своего центра.

«Хотелось заниматься тем, что мне интересно»

Детская бизнес-школа «KOVALSKI» находится в Гродно, и почти восьми лет в ней обучают школьников финансовому планированию, навыкам финансовой безопасности, основам инвестирования и предпринимательства, умению выбирать финансовые инструменты (страхование, депозиты, кредиты) в соответствии с целями.



Фото предоставлено Натальей Ковальской.

— Сегодня у нас занимается 150 студентов в двух филиалах, и работает четыре преподавателя с высшим педагогическим образованием, включая меня. Я училась в ГрГУ на преподавателя белорусского языка и литературы, но ни одного дня не работала по специальности. После второго курса у меня была возможность устроиться работать в таможню, хотя это было не мое решение, а родителей. Так получилось, что через полгода после начала моей трудовой деятельности у меня умер отец, и я стала в тот момент единственным кормильцем в семье. В ГРТ (Гродненская региональная таможня, — прим. «Про бизнес») я проработала 13 лет, и это был крутой опыт. Теперь я могу хвастаться, что у меня есть 2 медали — одна за «выдатныя веды», вторая — за «выдатную» службу.

Все это время я мечтала преподавать, и, находясь во втором декрете, размышляла над открытием детского образовательного центра. Мамы меня поймут: сфера интересов часто оказывается в плоскости, связанной с тем, что происходит в твоей личной жизни. Дети росли, мечта была — оставалось только действовать. Хотелось заниматься тем, что мне интересно, и тем, что будет уникально в городе. В центре моего внимания оказалась тема финансовой грамотности. Для того, чтобы начать преподавать, я закончила курсы повышения квалификации для преподавателей в Высшей Школе Экономики в Санкт-Петербурге.

После ВШЭ я еще много училась: в Институте дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр», в Педкампусе, в институтах развития образования Минска и Гродно, в бизнес-школе «Здесь и сейчас». Я очень люблю учиться, для меня это своего рода способ прокрастинации.

«Запустить образовательные курсы по франшизе стоило € 50 тысяч, открыть школу самой получилось значительно дешевле»

За то время, пока я изучала все возможные способы открытия центра финансовой грамотности, появлялись разные варианты и идеи. Одним из вариантов была франшиза, но она стоила € 50 тысяч и там были сумасшедшие роялти. Кроме того, франчайзинг — это готовая бизнес-модель, она делает предпринимателя несвободным. А я, как и многие предприниматели, хотела, чтобы мое дело работало, насколько это возможно, по принципу «Я хочу так, как я хочу!» По этим причинам идею с покупкой франшизы я отбросила.

Для того, чтобы открыть центр самой, понадобилась небольшая сумма — около $ 2500. Деньги пошли на ремонт помещения, покупку компьютера, телевизора, принтера, настольных игр и конференц-стола — я хотела, чтобы ребята учились не за партами, а чувствовали себя в бизнес-пространстве.



Фото предоставлено Натальей Ковальской.

На первых порах основная сложность заключалась в том, чтобы создать качественные образовательные программы. Готовых на тот момент в Беларуси не было, а российские написаны под законодательство РФ и в них не особо учитывали возрастные особенности школьников. Например, ребятам в 10 лет рассказывалось о видах доходов на примере, допустим, Буратино и папы Карло, а уже в следующем разделе речь шла про управление риском ликвидности при депозите. Готовые методические разработки могут существенно снизить риски в бизнесе в сфере образования: риск ухода педагога, которого вы обучили за свои средства, риск оттока клиентов из-за неинтересных уроков.



Фото предоставлено Натальей Ковальской.

Обучение финансовой грамотности и предпринимательству — не самые простые ниши. Большинство родителей выбирают иностранные языки, рисование или музыку в качестве дополнительного образования, и думают, что управлению деньгами жизнь научит — «нас-то научила». Жизнь, безусловно, научит, но скорее всего, это будет нервно и дорого для родителей. Мы росли в условиях, когда магазин за углом был основным местом, где мы совершали «финансовые операции», а сегодня интернет и новые финансовые инструменты доступны даже подросткам. И тут финансовая грамотность выступает в качестве приема самозащиты.

«Вполне естественно, что первые „клиенты“ наших студентов — это родители или другие ближайшие родственники»

В успехах студентов «KOVALSKI» мы выделяем два направления. Первое — достижение личной финансовой цели на курсе по финансовой грамотности. Наши ребята накопили или заработали на важные для них вещи: шиншиллы, ноутбуки, гитары, телефоны, рюкзаки, часы, самокаты и т.д. По сути, для ребенка купить кроссовки — то же самое, что для взрослого купить автомобиль. Технология постановки цели та же. Именно поэтому навык финансового планирования важен в воспитании подростков — он помогает нам подготовить ребят к взрослой, самостоятельной жизни.



Фото предоставлено Натальей Ковальской.

Второе направление — реализованные бизнес-проекты на курсе по основам предпринимательства. Ребята на занятиях выбирают нишу, делают анализ спроса, определяют ЦА, считают точку безубыточности и совершают свои первые «косяки» под руководством педагога в безопасной среде. У нас есть проекты по выращиванию и продаже микрозелени, созданию телеграм-ботов, репетиторству, даже был проект «Вынос мусора от двери». Сейчас я собираюсь делать ютуб-канал со своим бывшим учеником, который окончил школу два года назад. Сейчас он уже ИП и создает сайты. Вполне естественно, что первые «клиенты» наших студентов — это родители или другие ближайшие родственники. Тем не менее опыт — это самая твердая валюта, а в предпринимательстве особенно.

Есть еще и успехи, которые не видны сразу, но они очень важны. Это развитие финансового, предпринимательского, критического и стратегического мышления, умение видеть возможности, навыки коммуникации и работы в команде. Все это принесет свои плоды в будущем.



Фото предоставлено Натальей Ковальской.

Главной мотивацией для родителей наших студентов (мы их называем #птенчики_кавальски) является их желание, чтобы дети стали самостоятельными и независимыми. Среди моей целевой аудитории много предпринимателей, которые в своей жизни совершали финансовые ошибки, а их можно было бы избежать. Сейчас они хотят, чтобы дети их не повторяли.

«Людей, которые учат именно инвестировать, на постсоветском пространстве практически нет»

Если кто-то вас учит тому, куда инвестировать, то это не образование, а продажа определенного финансового продукта. Людей, которые учат именно инвестировать, на постсоветском пространстве практически нет.

Инвестиции сейчас — хайповая тема. Конечно, на курсе по финансовой грамотности в группе 9−11 классов есть блок по инвестициям. Ребята изучают инвестиции по характеру (долевые и долговые), по оформлению (договорные и ценные бумаги), по принятию решения (самостоятельные и через финансовых посредников). Мы сравниваем основные финансовые инструменты инвестора (акции, облигации, ETF), изучаем параметры, по которым инвестор их выбирает (доходность, ликвидность и надежность). Разбираем финансовые риски, признаки мошенничества, комиссии и другие тонкости. Если студенты захотят инвестировать, то принцип формирования портфеля инвестора они знают, а финансового инструмента, который всем подходит, просто не существует. У каждого свои цели, капитал, горизонт инвестирования, отношение к риску. Кто-то может быть готов потерять 20% от вложенных средств, а кто-то нет. Одно дело говорить о финансовом кризисе, и совсем другое дело — его переживать.

Бизнес — тоже инвестиция. Наша семья инвестирует в бизнес мужа: он с партнером производит кровлю.

«Если ребенок сегодня продает очередь в столовой, завтра продает спинеры, то послезавтра он вполне может открыть свой бизнес»

На мой взгляд, точно есть ребята с предпринимательской жилкой, и это сразу видно. Если ребенок сегодня продает очередь в столовой, завтра продает спинеры, то послезавтра он вполне может открыть свой бизнес.

Хороший пример — мой муж. Он талантливый предприниматель, и у него как будто эта опция врожденная. Я для того, чтобы получить те же знания, училась много лет, так что научиться всегда можно. Хорошо, когда родители видят склонности ребенка к предпринимательству и поддерживают его в этом. Так значительно выше вероятность максимального результата.



Фото предоставлено Натальей Ковальской.

Для того, чтобы наши студенты могли перенимать опыт успешных людей, получать знания из разных источников, видели ценность разного опыта, я регулярно провожу встречи с предпринимателями. Наши спикеры, а их было уже более двадцати, работают в разных нишах, у всех разный масштаб бизнеса, они банально разные по характеру и навыкам. На таких встречах предприниматели рассказывают о том, какими они были в детстве, как заработали первые деньги, куда пошли учиться, какие ценности миру несет их дело, кроме денег, с какими трудностями сталкивались. Таким образом, у подростков формируется представление о предпринимательстве. Кроме того, это еще большая профориентационная работа.



Фото предоставлено Натальей Ковальской.

Человек с любым типом характера или темперамента может добиться успеха. Если нет какой-то черты характера, ее всегда можно в себе воспитать — было бы желание. Есть навыки, которые важны для будущего предпринимателя: умение видеть возможности, принимать решения, ставить цели, коммуницировать, брать на себя ответственность, работоспособность.

«Если хотите содержать ребенка до пенсии, продолжайте закрывать все его потребности еще до того, как он сам их осознает»

Я верю в действия и учу этому ребят. Еще, на мой взгляд, больше шансов добиться успеха у тех детей, чьи родители не удовлетворяют все их хотелки. В этом случае ребенку сложно поставить финансовую цель. Если у него все есть, то что ему тогда захотеть? И это не зависит от дохода родителей.

Человек, который лежит и думает, почему я не богаче других, не станет богатым, а человек, который думает, как он может заработать, каким нужно стать, чтобы достичь цели, имеет больше шансов.

Среди родителей моих учеников есть успешные бизнесмены, но этo как раз те родители, которые могут сказать не «вот тебе новый компьютер», а «вот тебе листочек, напиши план, как ты собираешься заработать и накопить на новый компьютер». Если ребенок начал откладывать деньги на гитару, а ему ее дарят на какой-нибудь ближайший праздник, потому что родители уже и не знают что подарить, то ребенок, естественно, задаст себе вопрос: «Зачем мне напрягаться, если мама с папой исполнят любое желание?».

Если хотите содержать ребенка до пенсии, продолжайте закрывать все его потребности еще до того, как он сам их осознает. А если хотите вырастить самостоятельного человека, дайте, пожалуйста, вашему ребенку возможность ставить цели и достигать их.



Фото предоставлено Натальей Ковальской.

У меня двое детей, и оба думают о бизнесе. Моя дочь по образованию актриса театра и кино. Она играет в театре в Санкт-Петербурге, дает частные уроки по речи и уже запустила небольшой онлайн-курс, а сын учится в восьмом классе и ходит ко мне на занятия, помогает и делом, и словом. Миссия «KOVALSKI» — повышение качества жизни наших студентов и их семей через образование.

«Реализовывайте свои таланты, достигайте цели, живите яркую жизнь — и тогда вы станете крутым примером для своих детей»