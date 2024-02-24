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День защитников Отечества и вооруженных сил отметили в Беларуси
24.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают
По словам белорусского лидера, несмотря на вызовы, угрозы и провокации со стороны западных соседей, военнослужащим удается предотвращать глобальный конфликт. Они делают это с риском для жизни, за что и удостоены высоких наград.
Президент обратился к тем, кто уже выбрал профессию военнослужащего, или только собирается вступить в ряды Вооруженных сил. Напомнил о важных задачах. И это не только готовность защищать страну, но и воспитание подрастающего поколения.
Глава государства поздравил и женщин, которые служат в Вооруженных силах Беларуси.
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Президент республики Александр Лукашенко поблагодарил военнослужащих за мир и стабильность и вручил госнаграды и погоны офицерам.
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