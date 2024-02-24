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День защитников Отечества и вооруженных сил отметили в Беларуси

24.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День защитников Отечества и вооруженных сил отметили в Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В Беларуси отмечают День защитников Отечества и вооруженных сил страны. Президент Александр Лукашенко поблагодарил военнослужащих за мир и стабильность и вручил госнаграды и погоны офицерам, сообщает «МИР 24».

По словам белорусского лидера, несмотря на вызовы, угрозы и провокации со стороны западных соседей, военнослужащим удается предотвращать глобальный конфликт. Они делают это с риском для жизни, за что и удостоены высоких наград.

«Наши воины стоят сегодня на пути реального врага как преграда. Стоят непреодолимой стеной, своевременно выявляя и задерживая диверсантов. Наши парни внедряются в террористические группы, пресекают шпионскую деятельность зарубежных спецслужб. Спасибо всем, кто плечом к плечу стоит рядом с вами, оберегая мир и покой на родной земле», – отметил белорусский лидер.

Президент обратился к тем, кто уже выбрал профессию военнослужащего, или только собирается вступить в ряды Вооруженных сил. Напомнил о важных задачах. И это не только готовность защищать страну, но и воспитание подрастающего поколения.

«Кто, если не вы, можете быть примером мужества и доблести? Примером, который воспитывает без слов. Ведь как бы ни развивались современные технологии, без стойкости и крепости духа воина нет и не может быть побед. Опять, как всегда, в центре внимания человек», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства поздравил и женщин, которые служат в Вооруженных силах Беларуси.



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Президент республики Александр Лукашенко поблагодарил военнослужащих за мир и стабильность и вручил госнаграды и погоны офицерам.
 
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