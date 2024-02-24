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Эксперты ШОС присоединились к мониторингу избирательной кампании в Беларуси

24.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эксперты ШОС присоединились к мониторингу избирательной кампании в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси открыты все двери для международных наблюдателей, об этом заявил председатель Центризбиркома страны Игорь Карпенко на встрече с миссией наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, передает телеканал «МИР 24».

Эксперты ШОС присоединились к мониторингу хода избирательной кампании. Белорусы выбирают депутатов нижней палаты парламента и местных советов. Глава миссии наблюдателей отметил, что в работе они придерживаются беспристрастности и объективности.

«Примерно 25%, то есть каждый четвертый в среднем по стране, проголосовали досрочно. Это интересно для Казахстана. Потому что в жизни бывают моменты, когда избиратели в силу различных причин не могут в этот день быть на своем участке, могут вообще оказаться за пределами страны в силу обстоятельств», – отметил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.

«Мне интересно наблюдать, как приходят избиратели, с каким настроением, как ведут себя, какова реакция на то или иное действие на избирательном участке. Важно наблюдать, что происходит. Так ты можешь понять, как люди относятся к своему выбору», – поделился впечатлениями заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

Всего на выборы в Беларуси аккредитовано около 300 международных наблюдателей. Большинство из них будут работать в основной день голосования – 25 февраля. Это эксперты Содружества, МПА СНГ, ШОС и Европейского союза.



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Глава миссии наблюдателей отметил, что в работе они придерживаются беспристрастности и объективности.
 
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