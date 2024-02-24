Эксперты ШОС присоединились к мониторингу избирательной кампании в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси открыты все двери для международных наблюдателей, об этом заявил председатель Центризбиркома страны Игорь Карпенко на встрече с миссией наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, передает телеканал «МИР 24».

Эксперты ШОС присоединились к мониторингу хода избирательной кампании. Белорусы выбирают депутатов нижней палаты парламента и местных советов. Глава миссии наблюдателей отметил, что в работе они придерживаются беспристрастности и объективности.

«Примерно 25%, то есть каждый четвертый в среднем по стране, проголосовали досрочно. Это интересно для Казахстана. Потому что в жизни бывают моменты, когда избиратели в силу различных причин не могут в этот день быть на своем участке, могут вообще оказаться за пределами страны в силу обстоятельств», – отметил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.

«Мне интересно наблюдать, как приходят избиратели, с каким настроением, как ведут себя, какова реакция на то или иное действие на избирательном участке. Важно наблюдать, что происходит. Так ты можешь понять, как люди относятся к своему выбору», – поделился впечатлениями заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.