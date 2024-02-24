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Эксперты ШОС присоединились к мониторингу избирательной кампании в Беларуси
24.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси открыты все двери для международных наблюдателей, об этом заявил председатель Центризбиркома страны Игорь Карпенко на встрече с миссией наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, передает телеканал «МИР 24».
Эксперты ШОС присоединились к мониторингу хода избирательной кампании. Белорусы выбирают депутатов нижней палаты парламента и местных советов. Глава миссии наблюдателей отметил, что в работе они придерживаются беспристрастности и объективности.
«Мне интересно наблюдать, как приходят избиратели, с каким настроением, как ведут себя, какова реакция на то или иное действие на избирательном участке. Важно наблюдать, что происходит. Так ты можешь понять, как люди относятся к своему выбору», – поделился впечатлениями заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.
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Глава миссии наблюдателей отметил, что в работе они придерживаются беспристрастности и объективности.
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