|
Мужской забег провели в Минске в честь Дня защитника Отечества
24.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отметили День защитника Отечества по-спортивному. Любители бега вышли на дистанцию в День защитника Отечества, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Около 400 участников со всех регионов страны проявили силу и мужество через спорт – бег на дистанцию три километра. Соревнования проходят седьмой год подряд. Раньше бегали в центре Минска. Однако по просьбе участников локацию сменили.
Дресс-код – яркие образы, но большинство в качестве формы выбрали голый торс.
«Мы постоянно закаливаемся, к тому же сегодня плюсовая температура, и нам не тяжело пробежать при такой погоде», – добавил участник забега Олег Коконин.
Некоторые предпочли креатив. Андрей Крестьянов из Витебска еще в поезде продумывал образ.
«Солнца нет, так пусть хоть на голове будет солнышко!» – объяснил свой красочный головной убор участник забега Владимир Макеич.
«Конечно, сложно собраться. Потому что волнение присутствует. Но нужно эмоции подальше задвинуть, чтобы они не передавались никак. Все моменты рабочие, по старту стараемся дома обговаривать. На старт приезжаем заряженные», – отметила Инесса Салькевич.
На финише самых быстрых ждали подарки. Троим финалистам вручили денежные сертификаты и призы от спонсоров. Победителей выделили в каждой возрастной категории. Для остальных участников организаторы приготовили стартовый набор – фирменную медаль, сладости и сезонные витамины. В ответ мужскому забегу 8 марта на старт в Минске выйдут женщины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 400 участников проявили силу и мужество через спорт – бег на дистанцию три километра.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)