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Мужской забег провели в Минске в честь Дня защитника Отечества

24.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отметили День защитника Отечества по-спортивному. Любители бега вышли на дистанцию в День защитника Отечества, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Около 400 участников со всех регионов страны проявили силу и мужество через спорт – бег на дистанцию три километра. Соревнования проходят седьмой год подряд. Раньше бегали в центре Минска. Однако по просьбе участников локацию сменили.

«Единственное, темп быстрый нужно держать. А так очень хорошая трасса. Настроение замечательное. Все классно. Здесь, по-моему, нет конкуренции. Здесь просто дружеская атмосфера», – рассказал участник забега Семен Красовский.

Дресс-код – яркие образы, но большинство в качестве формы выбрали голый торс.

«Это традиция. Все военнослужащие уже какой год подряд ездят сюда и выступают с голым торсом», – пояснил участник забега Кирилл Литвин.

«Мы постоянно закаливаемся, к тому же сегодня плюсовая температура, и нам не тяжело пробежать при такой погоде», – добавил участник забега Олег Коконин.

Некоторые предпочли креатив. Андрей Крестьянов из Витебска еще в поезде продумывал образ.

«Вместе с сыном приехали на этот прекрасный праздник. Хотели чуть-чуть настроения – ну, как получилось. Самое главное – праздник удался. Мы получили эмоции. Спасибо за этот праздник. И хочу всех поздравить: своего отца, дедушку и тестя!» – поделился впечатлениями Андрей Крестьянов.

«Солнца нет, так пусть хоть на голове будет солнышко!» – объяснил свой красочный головной убор участник забега Владимир Макеич.

«Большинство людей бегают неправильно»
Тренер – об ошибках новичков, мифах о беге и музыке в ушах
Среди участников забега – только мужчины, дамы в группе поддержки. Однако Инесса Салькевич не только зритель, но и личный тренер

«Конечно, сложно собраться. Потому что волнение присутствует. Но нужно эмоции подальше задвинуть, чтобы они не передавались никак. Все моменты рабочие, по старту стараемся дома обговаривать. На старт приезжаем заряженные», – отметила Инесса Салькевич.

На финише самых быстрых ждали подарки. Троим финалистам вручили денежные сертификаты и призы от спонсоров. Победителей выделили в каждой возрастной категории. Для остальных участников организаторы приготовили стартовый набор – фирменную медаль, сладости и сезонные витамины. В ответ мужскому забегу 8 марта на старт в Минске выйдут женщины.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Около 400 участников проявили силу и мужество через спорт – бег на дистанцию три километра.
 
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