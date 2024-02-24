Мужской забег провели в Минске в честь Дня защитника Отечества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отметили День защитника Отечества по-спортивному. Любители бега вышли на дистанцию в День защитника Отечества, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Около 400 участников со всех регионов страны проявили силу и мужество через спорт – бег на дистанцию три километра. Соревнования проходят седьмой год подряд. Раньше бегали в центре Минска. Однако по просьбе участников локацию сменили.

«Единственное, темп быстрый нужно держать. А так очень хорошая трасса. Настроение замечательное. Все классно. Здесь, по-моему, нет конкуренции. Здесь просто дружеская атмосфера», – рассказал участник забега Семен Красовский.

Дресс-код – яркие образы, но большинство в качестве формы выбрали голый торс.

«Это традиция. Все военнослужащие уже какой год подряд ездят сюда и выступают с голым торсом», – пояснил участник забега Кирилл Литвин.

«Мы постоянно закаливаемся, к тому же сегодня плюсовая температура, и нам не тяжело пробежать при такой погоде», – добавил участник забега Олег Коконин.

Некоторые предпочли креатив. Андрей Крестьянов из Витебска еще в поезде продумывал образ.

«Вместе с сыном приехали на этот прекрасный праздник. Хотели чуть-чуть настроения – ну, как получилось. Самое главное – праздник удался. Мы получили эмоции. Спасибо за этот праздник. И хочу всех поздравить: своего отца, дедушку и тестя!» – поделился впечатлениями Андрей Крестьянов.

«Солнца нет, так пусть хоть на голове будет солнышко!» – объяснил свой красочный головной убор участник забега Владимир Макеич.