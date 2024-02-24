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Президент Беларуси направил соболезнование родным и близким Вячеслава Лебедева

24.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его смертью.

С именем Вячеслава Лебедева неразрывно связано становление и развитие российской судебной власти, отмечается в телеграмме.

«Своей деятельностью он всемерно способствовал расширению сотрудничества между высшими судебными органами Беларуси и России», – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал родным и близким Вячеслава Лебедева сил и мужества, чтобы пережить утрату, пишет БЕЛТА.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер Москве после продолжительной болезни на 81-м году жизни.



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Вячеслав Лебедев всемерно способствовал расширению сотрудничества между высшими судебными органами Беларуси и России, подчеркнул Александр Лукашенко.
 
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