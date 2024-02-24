Президент Беларуси направил соболезнование родным и близким Вячеслава Лебедева

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его смертью.

С именем Вячеслава Лебедева неразрывно связано становление и развитие российской судебной власти, отмечается в телеграмме.

«Своей деятельностью он всемерно способствовал расширению сотрудничества между высшими судебными органами Беларуси и России», – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал родным и близким Вячеслава Лебедева сил и мужества, чтобы пережить утрату, пишет БЕЛТА .