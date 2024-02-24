Наблюдатели от СНГ и ШОС: Досрочное голосование на выборах в Беларуси прошло без нарушений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Досрочное голосование в Палату представителей и в местные советы депутатов Беларуси прошло без нарушений. Об этом заявил руководитель миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев. Он встретился с заместителем генерального секретаря ШОС Нурланом Ермекбаевым, сообщает «МИР 24».

Глава миссии оценил удобство участков. Везде есть пандусы для людей с ограниченными возможностями и помощь пожилым избирателям. Также среди плюсов – хорошее информационное сопровождение и переносные урны для голосования на дому. В Беларуси работают 235 наблюдателей из стран Содружества. Они посетили все регионы, оценили весь процесс – от регистрации бюллетеней до самого голосования.

«У нас впечатления хорошие, позитивные. По тому, что мы увидели на данный момент, досрочное голосование прошло спокойно, нормально. При высокой явке это не может не радовать. Традиция у наших наблюдателей обязательно общаться с местными наблюдателями на избирательных участках. Тем самым мы расширяем наши возможности по наблюдению и получаем более широкую картину», –отметил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Параллельно с Миссией от СНГ в Беларуси работают наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества. Всего их 20. Они также высоко оценили новый формат выборов и отметили, что главный принцип миссии ШОС – наблюдать, но не вмешиваться во внутренние дела государства.

«Миссия наблюдателей ШОС нацелена на то, чтобы дать оценку избирательному процессу. Не итогам выборов, а избирательному процессу. С точки зрения его соответствия международным договорам, обязательствам государств, где проходят выборы и национальному избирательному законодательству. Мы обмениваемся опытом, проводим консультации, обмениваемся какими-то личными наблюдениями. Но при этом исключается какое-то внешнее воздействие или давление», –подчеркнул заместитель Генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев.

По традиции тем, кто голосовал впервые, вручали подарки. Специально к этим выборам в Беларуси выпустили карманное издание Конституции.