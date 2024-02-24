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Наблюдатели от СНГ и ШОС: Досрочное голосование на выборах в Беларуси прошло без нарушений
24.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Досрочное голосование в Палату представителей и в местные советы депутатов Беларуси прошло без нарушений. Об этом заявил руководитель миссии
Глава миссии оценил удобство участков. Везде есть пандусы для людей с ограниченными возможностями и помощь пожилым избирателям. Также среди плюсов – хорошее информационное сопровождение и переносные урны для голосования на дому. В Беларуси работают 235 наблюдателей из стран Содружества. Они посетили все регионы, оценили весь процесс – от регистрации бюллетеней до самого голосования.
Параллельно с Миссией от СНГ в Беларуси работают наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества. Всего их 20. Они также высоко оценили новый формат выборов и отметили, что главный принцип миссии ШОС – наблюдать, но не вмешиваться во внутренние дела государства.
По традиции тем, кто голосовал впервые, вручали подарки. Специально к этим выборам в Беларуси выпустили карманное издание Конституции.
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В Беларуси работают 235 наблюдателей из стран Содружества и 20 от ШОС. Они высоко оценили новый формат выборов в республике.
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