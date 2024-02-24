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80 лет советские войска назад освободили белорусский Рогачев
24.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
80 лет назад в ходе наступательной операции был освобожден крупный районный центр Беларуси – город Рогачев, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.
1944-й год. Рогачевский район. Деревня Гадиловичи. В ночь на 21 февраля вооруженные люди в маскхалатах форсируют Днепр. 8-й отдельный батальон офицеров-штрафников, которых за отчаянный героизм называли «бандой Рокоссовского», прокатился лавиной по немецким позициям и захватил плацдарм. Именно с Гадиловичей начнется операция по освобождению Рогачева.
До войны в Рогачеве проживало порядка 17,5 тысяч человек. Город считался крупным культурным и промышленным центром с развитыми речными, шоссейными и железнодорожными путями.
Рогачев был
Весной 1942-го во время сильнейшего паводка вышедшая из берегов Друть размыла захоронение. Сотни полуразложившихся трупов течением понесло по реке. Тогда гитлеровцы заставили местных баграми вылавливать тела и закапывать снова.
21 февраля 1944 года. Восьмой отдельный офицерский штрафбат выходит к поселку Мадора. За их плечами Сталинград и Курская дуга. Командует батальоном уроженец Рогачевского района Аркадий Осипов.
Для захвата укрепрайона у штрафников не было ни артиллерии, ни тяжелой техники. На прорыв вместе с ними был брошен лыжный батальон 120-й стрелковой дивизии. Лишь со второй попытки спустя почти сутки Мадора была взята. Впереди Рогачев.
В ночь на 24 февраля советские войска выбивают врага из южной части и центра Рогачева. Уже днем противник попытается вернуть город, но три контратаки и три авианалета потерпят крах. Рогачев освобожден. В этот же день в Москве дадут артиллерийский салют из 124 орудий. Чуть позже 13 воинским частям и соединениям присвоят почетное звание «Рогачевские».
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Город был захвачен гитлеровцами практически сразу после начала войны.
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