Информационный пресс-центр заработал в Беларуси перед выборами депутатов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси закрылись избирательные участки. Завершился пятый день досрочного голосования. Жители страны выбирают депутатов нижней палаты парламента и местных советов . Такой формат опробовали впервые. За ходом кампании следят сотни международных наблюдателей и журналистов, передает корреспондент «МИР 24» корреспондент Янина Василевская.

Камеры, телесуфлер и профессиональное световое оборудование. Во Дворце Республики развернулась выездная телестудия «МИРа». Корреспонденты канала в режиме реального времени будут рассказывать о ходе выборов, общаться с представителями ЦИК и экспертами.

Здесь же заработал и информационный пресс-центр. Его торжественно открыли для прямых трансляций, брифингов и встреч, которые пройдут в эти дни. Избирательную кампанию освещают несколько сотен журналистов, в том числе и зарубежных.

«28 представителей зарубежных СМИ здесь аккредитованы. Кроме этого, вы слышите, что есть и эксперты, и наблюдатели из зарубежных государств, в том числе из Европейского союза, это нормально. Это говорит о том, что у нас транспарантный, прозрачный избирательный процесс. Мы не закрываемся, мы ни что не прячем», – рассказал министр информации Беларуси Владимир Перцов.

«Одним из ноу-хау работы этого центра будет то, что мы в единый день голосования будем не только называть какие-то сухие цифры, но и будут у нас включения из территориальных, окружных избирательных комиссией, с участковых избирательных комиссий, – рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

На выборах в стране работают около 300 международных наблюдателей. Они посещают участки для голосования, оценивают работу комиссий и прозрачность кампании. Глава Миссии наблюдателей от СНГ отметил хорошую подготовку участков

«У нас впечатления хорошие, позитивные. По тому, что мы увидели на данный момент, досрочное голосование прошло спокойно, нормально. При высокой явке это не может не радовать», – поделился генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

Для оценки хода избирательной кампании и обмена опытом приехали руководители Центризбиркомов стран Содружества. Так, ЦИК Беларуси и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве.



«Нам удалось посмотреть предварительную подготовку и досрочное голосование избирателей. Отмечается очень высокая активность. Это говорит о том, что ЦИК Республики Беларусь очень тщательно подготовился, народ информировал. Очень важное политическое мероприятие», – отметил председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.

Символично в преддверии основного дня голосования Центризбирком презентовал книгу «Выборы в Беларуси: коротко о главном». В ней собрали информацию о новациях в избирательном кодексе страны. Первый экземпляр передали президенту Александру Лукашенко.