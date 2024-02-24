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Информационный пресс-центр заработал в Беларуси перед выборами депутатов
24.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси закрылись избирательные участки. Завершился пятый день досрочного голосования. Жители страны
Камеры, телесуфлер и профессиональное световое оборудование. Во Дворце Республики развернулась выездная телестудия «МИРа». Корреспонденты канала в режиме реального времени будут рассказывать о ходе выборов, общаться с представителями ЦИК и экспертами.
Здесь же заработал и информационный пресс-центр. Его торжественно открыли для прямых трансляций, брифингов и встреч, которые пройдут в эти дни. Избирательную кампанию освещают несколько сотен журналистов, в том числе и зарубежных.
«Одним из ноу-хау работы этого центра будет то, что мы в единый день голосования будем не только называть какие-то сухие цифры, но и будут у нас включения из территориальных, окружных избирательных комиссией, с участковых избирательных комиссий, – рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.
На выборах в стране работают около 300 международных наблюдателей. Они посещают участки для голосования, оценивают работу комиссий и прозрачность кампании. Глава Миссии наблюдателей от СНГ отметил хорошую подготовку участков
Для оценки хода избирательной кампании и обмена опытом приехали руководители Центризбиркомов стран Содружества. Так, ЦИК Беларуси и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве.
Символично в преддверии основного дня голосования Центризбирком презентовал книгу «Выборы в Беларуси: коротко о главном». В ней собрали информацию о новациях в избирательном кодексе страны. Первый экземпляр передали президенту Александру Лукашенко.
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За ходом кампании следят сотни международных наблюдателей и журналистов.
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