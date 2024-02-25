Досрочное голосование на выборах депутатов завершилось в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Досрочное голосование завершилось в Беларуси. Избирательные участки закрылись ровно в 19 часов. В стране выбирают депутатов нижней палаты парламента и местных Советов. Для государства это новый формат выборов, передает «МИР 24».

За ходом электоральной кампании пристально следят международные наблюдатели , в том числе от стран Содружества. В дни досрочного голосования они контролировали работу избирательных комиссий и обеспечивали прозрачность процесса. И теперь подвели промежуточные итоги.

«Мы действительно наблюдаем то, что на сегодняшний день все организовано на очень хорошем, достойном, качественном уровне. Завтра мы обязательно объедем большое количество участков, планируем, что не меньше 100 участков мы посетим. Это даст нам возможность хорошую картину получить, объективную для того, чтобы сделать определенные выводы», – рассказал генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи государств СНГ Дмитрий Кобицкий.

Правом на досрочное голосование воспользовались больше двух миллионов человек. В их числе и государственные служащие, и спортсмены, и действующие парламентарии. На участок они приходили, как простые избиратели.

«От того, кого мы изберем сегодня в депутатский корпус, зависит будущее нашей страны и зависит личная судьба каждого белоруса. Поэтому к этому надо подойти очень ответственно. Избрать тех, кто действительно патриот Республики Беларусь», – отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

Правом на досрочное голосование могли воспользоваться те, у кого в основной день выборов не получится прийти на участок. Объяснять причину не нужно. А всего в стране около семи миллионов избирателей.

Единый день голосования пройдет 25 февраля. Участки откроются в 8 утра.