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Досрочное голосование на выборах депутатов завершилось в Беларуси
25.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Досрочное голосование завершилось в Беларуси. Избирательные участки закрылись ровно в 19 часов. В стране выбирают депутатов нижней палаты парламента и местных Советов. Для государства это новый формат выборов, передает «МИР 24».
За ходом электоральной кампании пристально следят
Правом на досрочное голосование воспользовались больше двух миллионов человек. В их числе и государственные служащие, и спортсмены, и действующие парламентарии. На участок они приходили, как простые избиратели.
Правом на досрочное голосование могли воспользоваться те, у кого в основной день выборов не получится прийти на участок. Объяснять причину не нужно. А всего в стране около семи миллионов избирателей.
Единый день голосования пройдет 25 февраля. Участки откроются в 8 утра.
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Правом на досрочное голосование воспользовались больше двух миллионов человек.
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