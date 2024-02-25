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Что на самом деле происходит с «Островом чистоты» и секрет управления несколькими компаниями: новости бизнеса за 19-25 февраля 2024 года

25.02.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


В чем реальные проблемы бизнеса, сколько денег сейчас осталось на венчурном рынке и почему услуги оценки недвижимости могут вырасти в цене. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

О сети «Остров чистоты и вкуса» всегда активно писали, но за последнее время информации стало в разы больше. Говорили о закрытии магазинов, о прекращении деятельности сети, но все это так и оставалось на уровне разговоров. «Про бизнес» встретился с основателем группы компаний «Ромакс», в которую входит и сеть «Остров чистоты и вкуса», Виктором Ромуком, чтобы из первых уст узнать, что на самом деле происходит и могут ли белорусы планировать покупки в своих магазинах у дома.

Узнали, что сейчас происходит на глобальном и белорусском венчурном рынке.

Стало известно, что в указ президента от 13 октября 2006 года № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь» планируется внести изменения. «Про бизнес» спросил у экспертов, как предлагаемые новшества могут повлиять на рынок услуг по оценке недвижимости.

Полезное для бизнеса

Человеку свойственно искать внешние причины его личных проблем. Так проще. Однако чаще всего внешняя среда лишь усугубляет то, с чем человек не разобрался внутри. И с бизнесом происходит то же самое. В последние годы прямо-таки принято видеть все проблемы компаний исключительно как следствие кризисов и потрясений. Все совсем забыли, что для успешного развития надо еще и грамотно вести дела. Бизнес-консультант, эксперт по стратегическому позиционированию компаний и брендов, партнер Trout & Partners Belarus Евгений Бурый специально для «Про бизнес» постарался раскрыть пошире затуманненные глаза предпринимателей.

Основатель компании VRP Consulting Роман Медведев больше похож не на бизнесмена, а на героя из шпионского фильма — уверенного в себе и удивительно спокойного. В нем что-то есть от Джеймса Бонда. Оказывается, что он и впрямь ведет бизнес, как тайный агент: все будто происходит само собой, а на самом деле за успехом скрывается тяжелая, но незаметная интеллектуальная работа предпрнимателя-визионера. Читайте эксклюзивное интервью «Про бизнес» о том, как управлять несколькими компаниями одновременно, зачем совершать ошибки и почему не стоит идти в бизнес ради денег.

Истории бизнеса

Уже более тысячи минчан поучаствовали в довольно необычном проекте Eat&Meet. Суть его в том, что человеку предлагают ужин в ресторане столицы в компании абсолютно незнакомых людей. Какая цель? По словам основателя стартапа Роберта Зументса, чтобы расширить круг общения и наполнить жизнь новыми эмоциями. Узнали у предпринимателя, как родилась идея и почему людей привлекает неизвестность.

Внешность не главное — лишь бы человек был хороший. И вроде не поспоришь. Однако инстаграмный мир стал нашей реальностью, а в ней свои фильтры. Люди стали чаще обращаться в косметологические центры и по необходимости, и по своему желанию, и под давлением красивой картинки… В общем, услуги врачей-косметистов стали очень востребованными. Встретились с директором косметологического центра «Красивые Люди» Ириной Придней и поговорили о трудностях бизнеса в сфере красоты и здоровья, а также о том, почему запрос «хочу губы, как у подруги» не очень правильная мотивация.

«В современном мире быть финансово неграмотным не просто невыгодно, а даже опасно», — уверена основатель и руководитель центра финансовой грамотности и предпринимательства «KOVALSKI» Наталья Ковальская. Она рассказала порталу «Про бизнес» о том, почему важно обучать умению управлять деньгами с детства и поделилась многолетним опытом работы своего центра.

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В чем реальные проблемы бизнеса, сколько денег сейчас осталось на венчурном рынке и почему услуги оценки недвижимости могут вырасти в цене. Кратко пересказываем, о...
 
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