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Что на самом деле происходит с «Островом чистоты» и секрет управления несколькими компаниями: новости бизнеса за 19-25 февраля 2024 года
25.02.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В чем реальные проблемы бизнеса, сколько денег сейчас осталось на венчурном рынке и почему услуги оценки недвижимости могут вырасти в цене. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
О сети «Остров чистоты и вкуса» всегда активно писали, но за последнее время информации стало в разы больше. Говорили о закрытии магазинов, о прекращении деятельности сети, но все это так и оставалось на уровне разговоров. «Про бизнес» встретился с основателем группы компаний «Ромакс», в которую входит и сеть «Остров чистоты и вкуса», Виктором Ромуком, чтобы из первых уст узнать,
Стало известно, что в указ президента от 13 октября 2006 года № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь» планируется внести изменения. «Про бизнес» спросил у экспертов,
Полезное для бизнеса
Человеку свойственно искать внешние причины его личных проблем. Так проще. Однако чаще всего внешняя среда лишь усугубляет то, с чем человек не разобрался внутри. И с бизнесом происходит то же самое. В последние годы прямо-таки принято видеть все проблемы компаний исключительно как следствие кризисов и потрясений. Все совсем забыли, что для успешного развития надо еще и грамотно вести дела. Бизнес-консультант, эксперт по стратегическому позиционированию компаний и брендов, партнер Trout & Partners Belarus Евгений Бурый специально для «Про бизнес»
Основатель компании VRP Consulting Роман Медведев больше похож не на бизнесмена, а на героя из шпионского фильма — уверенного в себе и удивительно спокойного. В нем что-то есть от Джеймса Бонда. Оказывается, что он и впрямь ведет бизнес, как тайный агент: все будто происходит само собой, а на самом деле за успехом скрывается тяжелая, но незаметная интеллектуальная работа предпрнимателя-визионера.
Истории бизнеса
Уже более тысячи минчан поучаствовали в довольно необычном проекте Eat&Meet. Суть его в том, что человеку предлагают ужин в ресторане столицы в компании абсолютно незнакомых людей. Какая цель? По словам основателя стартапа Роберта Зументса, чтобы расширить круг общения и наполнить жизнь новыми эмоциями. Узнали у предпринимателя,
Внешность не главное — лишь бы человек был хороший. И вроде не поспоришь. Однако инстаграмный мир стал нашей реальностью, а в ней свои фильтры. Люди стали чаще обращаться в косметологические центры и по необходимости, и по своему желанию, и под давлением красивой картинки… В общем, услуги врачей-косметистов стали очень востребованными. Встретились с директором косметологического центра «Красивые Люди» Ириной Придней и
«В современном мире быть финансово неграмотным не просто невыгодно, а даже опасно», — уверена основатель и руководитель центра финансовой грамотности и предпринимательства «KOVALSKI» Наталья Ковальская. Она рассказала порталу «Про бизнес» о том,
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Что на самом деле происходит с «Островом чистоты» и секрет управления несколькими компаниями: новости бизнеса за 19-25 февраля 2024 года
В чем реальные проблемы бизнеса, сколько денег сейчас осталось на венчурном рынке и почему услуги оценки недвижимости могут вырасти в цене. Кратко пересказываем, о...
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