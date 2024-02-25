Что на самом деле происходит с «Островом чистоты» и секрет управления несколькими компаниями: новости бизнеса за 19-25 февраля 2024 года

Источник материала: ProBusiness





В чем реальные проблемы бизнеса, сколько денег сейчас осталось на венчурном рынке и почему услуги оценки недвижимости могут вырасти в цене. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

О сети «Остров чистоты и вкуса» всегда активно писали, но за последнее время информации стало в разы больше. Говорили о закрытии магазинов, о прекращении деятельности сети, но все это так и оставалось на уровне разговоров. «Про бизнес» встретился с основателем группы компаний «Ромакс», в которую входит и сеть «Остров чистоты и вкуса», Виктором Ромуком, чтобы из первых уст узнать, что на самом деле происходит и могут ли белорусы планировать покупки в своих магазинах у дома.

Узнали , что сейчас происходит на глобальном и белорусском венчурном рынке.

Стало известно, что в указ президента от 13 октября 2006 года № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь» планируется внести изменения. «Про бизнес» спросил у экспертов, как предлагаемые новшества могут повлиять на рынок услуг по оценке недвижимости .

Полезное для бизнеса

Человеку свойственно искать внешние причины его личных проблем. Так проще. Однако чаще всего внешняя среда лишь усугубляет то, с чем человек не разобрался внутри. И с бизнесом происходит то же самое. В последние годы прямо-таки принято видеть все проблемы компаний исключительно как следствие кризисов и потрясений. Все совсем забыли, что для успешного развития надо еще и грамотно вести дела. Бизнес-консультант, эксперт по стратегическому позиционированию компаний и брендов, партнер Trout & Partners Belarus Евгений Бурый специально для «Про бизнес» постарался раскрыть пошире затуманненные глаза предпринимателей .

Основатель компании VRP Consulting Роман Медведев больше похож не на бизнесмена, а на героя из шпионского фильма — уверенного в себе и удивительно спокойного. В нем что-то есть от Джеймса Бонда. Оказывается, что он и впрямь ведет бизнес, как тайный агент: все будто происходит само собой, а на самом деле за успехом скрывается тяжелая, но незаметная интеллектуальная работа предпрнимателя-визионера. Читайте эксклюзивное интервью «Про бизнес» о том, как управлять несколькими компаниями одновременно, зачем совершать ошибки и почему не стоит идти в бизнес ради денег.

Истории бизнеса

Уже более тысячи минчан поучаствовали в довольно необычном проекте Eat&Meet. Суть его в том, что человеку предлагают ужин в ресторане столицы в компании абсолютно незнакомых людей. Какая цель? По словам основателя стартапа Роберта Зументса, чтобы расширить круг общения и наполнить жизнь новыми эмоциями. Узнали у предпринимателя, как родилась идея и почему людей привлекает неизвестность.

Внешность не главное — лишь бы человек был хороший. И вроде не поспоришь. Однако инстаграмный мир стал нашей реальностью, а в ней свои фильтры. Люди стали чаще обращаться в косметологические центры и по необходимости, и по своему желанию, и под давлением красивой картинки… В общем, услуги врачей-косметистов стали очень востребованными. Встретились с директором косметологического центра «Красивые Люди» Ириной Придней и поговорили о трудностях бизнеса в сфере красоты и здоровья , а также о том, почему запрос «хочу губы, как у подруги» не очень правильная мотивация.