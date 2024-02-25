Основной день выборов депутатов в Беларуси: как страна подготовилась к голосованию?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в воскресенье – единый день голосования. Впервые в истории страны проводят новый формат выборов. За один день жители республики выберут весь депутатский корпус – и в парламент, и в местные советы. Как подготовили электоральную кампанию, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

25 февраля – основной день выборов депутатов. Но больше трети избирателей уже отдали свои голоса. Пять дней в стране проходило досрочное голосование. Среди тех, кто уже поставил галочку в бюллетенях, были и опытные избиратели, и те, кто пришел на участки впервые.

«Выбирать было сложно, было огромное количество кандидатов, но мы тщательно изучили предвыборную кампанию, также мы опирались на такие факторы, как семейное положение кандидатов, их возраст, профессиональная деятельность», –рассказала избиратель Арина Александрович.

В городе и в сельской местности у избирателей разное количество бюллетеней. Например, житель столицы получает только два дня выбора кандидатов в Палату представителей и в городской совет, а вот в деревне бланков четыре. Там голосуют за депутатов нескольких уровней.

«Бюллетени конечно же в сейфе, в сейфе опечатанном! Бюллетени мы получили до дня досрочного голосования. И мы подписывали бюллетени с обратной стороны. В Избирательном кодексе сказано, что бюллетень должен быть подписан минимум двумя членами избирательной комиссии», – подчеркнула председатель избирательной комиссии Минска Оксана Сморгова.

Проголосовать могут и россияне с белорусским видом на жительство. Они выбирают депутатов в местные советы. Екатерина Ледян вышла замуж за белоруса. Живёт в столице.



«На выборы местных советов в депутаты я всегда приходила, живя в Могилеве, в Минске. Для меня это очень важно. Я следила за нашими кандидатами, несколько раз наблюдала их агитационные работы. То есть я пришла уже осознанно», – призналась избиратель, гражданка РФ Екатерина Ледян.

За выборами следят 45 тысяч национальных наблюдателей, а также международные от Содружества, ШОС, МПА СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ и ЕС. Самая многочисленная группа от СНГ. Представители работают в каждом регионе. Всего их 235 по стране.

«Когда мы видим, например, что неудачно расположены места для наблюдателей для местных, или где-то неудобно урна стоит, или плохой подход, допустим, к месту голосования, там, где избиратель ставит галочку, то мы рекомендуем членам участковых избирательных комиссий подправить эту ситуацию, чтобы избирателю было удобно», – отметил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

Единый день голосования выгодный для страны формат. Голосование «два в одном» значительно сэкономило бюджет.

Предварительные итоги выборов депутатского корпуса Центральная избирательная комиссия планирует озвучить 26 февраля, а финальные – в первый день весны.