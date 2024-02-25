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Основной день выборов депутатов в Беларуси: как страна подготовилась к голосованию?
25.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси в воскресенье – единый день голосования. Впервые в истории страны проводят новый формат выборов. За один день жители республики выберут весь депутатский корпус – и в парламент, и в местные советы. Как подготовили электоральную кампанию, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
25 февраля – основной день выборов депутатов. Но больше трети избирателей уже отдали свои голоса. Пять дней в стране проходило
В городе и в сельской местности у избирателей разное количество бюллетеней. Например, житель столицы получает только два дня выбора кандидатов в Палату представителей и в городской совет, а вот в деревне бланков четыре. Там голосуют за депутатов нескольких уровней.
«Бюллетени конечно же в сейфе, в сейфе опечатанном! Бюллетени мы получили до дня досрочного голосования. И мы подписывали бюллетени с обратной стороны. В Избирательном кодексе сказано, что бюллетень должен быть подписан минимум двумя членами избирательной комиссии», – подчеркнула председатель избирательной комиссии Минска Оксана Сморгова.
Проголосовать могут и россияне с белорусским видом на жительство. Они выбирают депутатов в местные советы. Екатерина Ледян вышла замуж за белоруса. Живёт в столице.
За выборами следят 45 тысяч национальных наблюдателей, а также международные от Содружества, ШОС, МПА СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ и ЕС. Самая многочисленная группа от СНГ. Представители работают в каждом регионе. Всего их 235 по стране.
Единый день голосования выгодный для страны формат. Голосование «два в одном» значительно сэкономило бюджет.
Предварительные итоги выборов депутатского корпуса Центральная избирательная комиссия планирует озвучить 26 февраля, а финальные – в первый день весны.
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25 февраля – основной день выборов депутатов. Но больше трети избирателей уже отдали свои голоса. Пять дней в стране проходило досрочное голосование.
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