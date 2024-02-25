Голосование на выборах в парламент стартовало в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит единый день голосования. Первые жители столицы и регионов уже посетили участки, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

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Выбрать депутатов – именно для этого воскресное утро белорусы начали с посещения участков. Их в стране 5411. Найти свой можно на сайте ЦИК по адресу регистрации. Одновременно свои двери открыли школы и университеты, больницы, санатории, дома отдыха и административные организации. На голосовании определяют народных избранников Палаты представителей и местных Советов депутатов.

Еще до открытия комиссия проверила урны: они должны быть пустыми в начале дня, после чего их запечатали. Перед началом прозвучал гимн страны, а после комиссии приняли первых избирателей.



С собой на участок избиратели приходят налегке. Главное – взять документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, студенческий или военный билет либо служебное, пенсионное или водительское удостоверение. На инфостендах данные о кандидатах. За соблюдением правил следят наблюдатели как белорусские, так и международные.

По итогам планируется выбрать 110 депутатов в Палату представителей и более 12,5 тысячи в местные Советы депутатов.