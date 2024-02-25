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Голосование на выборах в парламент стартовало в Беларуси
25.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит
Выбрать депутатов – именно для этого воскресное утро белорусы начали с посещения участков. Их в стране 5411. Найти свой можно на сайте ЦИК по адресу регистрации. Одновременно свои двери открыли школы и университеты, больницы, санатории, дома отдыха и административные организации. На голосовании определяют народных избранников Палаты представителей и местных Советов депутатов.
Еще до открытия комиссия проверила урны: они должны быть пустыми в начале дня, после чего их запечатали. Перед началом прозвучал гимн страны, а после комиссии приняли первых избирателей.
По итогам планируется выбрать 110 депутатов в Палату представителей и более 12,5 тысячи в местные Советы депутатов.
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На голосовании определяют народных избранников Палаты представителей и местных Советов депутатов.
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