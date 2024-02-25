Лукашенко проголосовал на выборах в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов.

Как сообщает агентство БЕЛТА, глава государства традиционно принял участие в голосовании на избирательном участке, который находится в Белорусском государственном университете физической культуры.

«Свой выбор я основывал на профессионализме и надежности. Для нас время непростое впереди, поэтому, кроме профессионализма, должна быть еще преданность белорусскому народу», – подчеркнул президент республики в беседе с журналистами на избирательном участке.

«Мы всегда будем едины с Россией. В такой ситуации мы противостоять можем любому противнику. Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир – это сила, понимают только силу», – добавил Лукашенко.

25 февраля в Беларуси выбирают депутатов. В стране впервые проходит единый день голосования. За кандидатов и в парламент, и в местные советы белорусы голосуют с восьми утра. По итогам планируется выбрать 110 депутатов в Палату представителей и более 12,5 тысячи в местные Советы депутатов.