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Лукашенко проголосовал на выборах в Беларуси
25.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский президент Александр Лукашенко проголосовал на
Как сообщает агентство БЕЛТА, глава государства традиционно принял участие в голосовании на избирательном участке, который находится в Белорусском государственном университете физической культуры.
«Свой выбор я основывал на профессионализме и надежности. Для нас время непростое впереди, поэтому, кроме профессионализма, должна быть еще преданность белорусскому народу», – подчеркнул президент республики в беседе с журналистами на избирательном участке.
25 февраля в Беларуси выбирают депутатов. В стране впервые проходит единый день голосования. За кандидатов и в парламент, и в местные советы белорусы голосуют с восьми утра. По итогам планируется выбрать 110 депутатов в Палату представителей и более 12,5 тысячи в местные Советы депутатов.
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25 февраля в Беларуси выбирают депутатов. В стране впервые проходит единый день голосования.
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