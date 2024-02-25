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Явка на выборах в Беларуси составила к полудню 50,97%

25.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Явка на выборах депутатов в Беларуси по состоянию на 12:00 составила 50,97%. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Балдовская, передает «МИР 24».

25 февраля в Беларуси впервые проводится Единый день голосования. За кандидатов в парламент и местные Советы избиратели голосуют с 8 часов утра. Общее число граждан, включенных в списки для голосования, составляет более 6,9 млн человек. Планируется выбрать 110 депутатов в Палату представителей и более 12,5 тысячи в местные Советы депутатов.



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Об этом сообщила сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Балдовская.
 
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