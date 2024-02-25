ЦИК Беларуси: Сведений о нарушении безопасности на выборах не поступало

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларусь впервые проходит единый день голосования. Впрочем, за депутатов парламента и местных советов страна досрочно голосовала в течение предыдущих пяти дней. В информационном центре ЦИКа работает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Депутатов белорусы выбирают с восьми утра. По всей стране работают больше 5400 участков. В списках избирателей – почти семь миллионов человек. Секретарь Центризбиркома Елена Балдовская рассказала о последних данных по явке.

«К полудню проголосовавших в единый день голосования количество граждан составляет практически почти 51%. Пока наиболее активную явку дают нам Могилевская, Гомельская и Брестская области. По сути, сейчас как раз середина дня голосования по времени, остается еще половина дня, чтобы успеть проголосовать», – отметила специалист.

Корреспондент: На выборах работают и национальные и международные наблюдатели/ Поступали ли уже замечания? Или, может быть, зафиксированы нарушения?



Балдовская: Да, в ходе голосования мы общаемся и с областными, сельскими, поселковыми комиссиями. Нас, безусловно, интересуют, что происходит на участках для голосования. Фактов о нарушении безопасности не поступает. На участках дежурят сотрудники органов внутренних дел. Замечаний как со стороны национальных, так и международных наблюдателей нет. Голосование проходит спокойно, четко, и избиратель достаточно активно идет на участок для голосования.



Корреспондент: Выборы у белорусов ассоциируются с праздником. Какая обстановка на участках?

Балдовская: Коллеги наши с участковых избирательных комиссий говорят, что для избирателей организована концертная программа, работают буфеты. Поэтому у граждан есть возможность не только реализовать свое конституционное право, но и интересно провести воскресный день, пообщаться с друзьями, соседями.

Избирательные участки будут работать до 20:00 по минскому времени. О ходе выборов депутатов всех уровней в Беларуси смотрите сегодня вечером на телеканале «Мир» в программе «Вместе» с Екатериной Абрамовой».