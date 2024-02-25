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ЦИК Беларуси: Сведений о нарушении безопасности на выборах не поступало
25.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларусь впервые проходит
Депутатов белорусы выбирают с восьми утра. По всей стране работают больше 5400 участков. В списках избирателей – почти семь миллионов человек. Секретарь Центризбиркома Елена Балдовская рассказала о последних данных по явке.
Корреспондент: На выборах работают и национальные и международные наблюдатели/ Поступали ли уже замечания? Или, может быть, зафиксированы нарушения?
Балдовская: Коллеги наши с участковых избирательных комиссий говорят, что для избирателей организована концертная программа, работают буфеты. Поэтому у граждан есть возможность не только реализовать свое конституционное право, но и интересно провести воскресный день, пообщаться с друзьями, соседями.
Избирательные участки будут работать до 20:00 по минскому времени. О ходе выборов депутатов всех уровней в Беларуси смотрите сегодня вечером на телеканале «Мир» в программе «Вместе» с Екатериной Абрамовой».
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Депутатов белорусы выбирают с восьми утра. По всей стране работают больше 5400 участков. В списках избирателей – почти семь миллионов человек.
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