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Лебедев: Единый день голосования в Беларуси проходит спокойно и организованно

25.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Голосование в Беларуси на выборах депутатов проходит спокойно и организованно. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ, руководитель Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

«С раннего утра наблюдатели стран СНГ направились на избирательные участки. Мы разъехались по всей республике. У нас всего 235 человек. Надеемся получить широкую картину того, как проходит голосование в основной день», – подчеркнул Лебедев.

По его словам, в воскресенье он уже успел посетить шесть участков.

«Посещая участки, мы обязательно беседуем с местными наблюдателями, чтобы получить более широкую картину. Мы получаем информацию из регионов от своих и местных наблюдателей, что голосование идет спокойно, организованно. Никаких нарушений выявлено не было ни местными наблюдателями, ни нашими», – подчеркнул глава миссии наблюдателей от СНГ.

25 февраля в Беларуси выбирают депутатов. В стране впервые проходит единый день голосования. За кандидатов и в парламент, и в местные советы белорусы голосуют с восьми утра. По итогам планируется выбрать 110 депутатов в Палату представителей и более 12,5 тысячи в местные Советы депутатов. Ранее избирательный участок посетил президент республики Александр Лукашенко.



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25 февраля в Беларуси выбирают депутатов. В стране впервые проходит единый день голосования.
 
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