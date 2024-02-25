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Лебедев: Единый день голосования в Беларуси проходит спокойно и организованно
25.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Голосование в Беларуси на выборах депутатов проходит спокойно и организованно. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ, руководитель Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.
«С раннего утра наблюдатели стран СНГ направились на избирательные участки. Мы разъехались по всей республике. У нас всего 235 человек. Надеемся получить широкую картину того, как проходит голосование в основной день», – подчеркнул Лебедев.
По его словам, в воскресенье он уже успел посетить шесть участков.
25 февраля в Беларуси выбирают депутатов. В стране впервые проходит единый день голосования. За кандидатов и в парламент, и в местные советы белорусы голосуют с восьми утра. По итогам планируется выбрать 110 депутатов в Палату представителей и более 12,5 тысячи в местные Советы депутатов. Ранее
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25 февраля в Беларуси выбирают депутатов. В стране впервые проходит единый день голосования.
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