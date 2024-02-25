Лебедев: Единый день голосования в Беларуси проходит спокойно и организованно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Голосование в Беларуси на выборах депутатов проходит спокойно и организованно. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ, руководитель Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

«С раннего утра наблюдатели стран СНГ направились на избирательные участки. Мы разъехались по всей республике. У нас всего 235 человек. Надеемся получить широкую картину того, как проходит голосование в основной день», – подчеркнул Лебедев.

По его словам, в воскресенье он уже успел посетить шесть участков.

«Посещая участки, мы обязательно беседуем с местными наблюдателями, чтобы получить более широкую картину. Мы получаем информацию из регионов от своих и местных наблюдателей, что голосование идет спокойно, организованно. Никаких нарушений выявлено не было ни местными наблюдателями, ни нашими», – подчеркнул глава миссии наблюдателей от СНГ.