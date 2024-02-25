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Концерты, бесплатный чай с пирогами, карманная Конституция в подарок: чем завлекают белорусов на избирательные участки?
25.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продолжается голосование на выборах депутатов парламента и местных Советов. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Выборы в Беларуси – это праздник. Это чем-то напоминает конкурс на самый привлекательный избирательный участок. Где-то избирателям предлагают кофе и чай бесплатно, а где-то можно и вовсе хорошо подкрепиться. Кстати, проголосовать можно и на дому. Тому, кто голосует впервые, – подарочная Конституция. Если приходят семьи – детям подарки.
«Специально время мы не выбираем. Это наша традиция. Мы это делаем всегда, когда проходит эта кампания. И для нас очень важно, чтобы молодежь с нами это делала и понимала, что это наш долг – наш вклад в то, что нас ждет завтра», – считает избиратель Александр Яковчиц.
Президент страны Александр Лукашенко тоже отдал свой голос. На избирательный участок пришел с младшим сыном Николаем. Глава государства по традиции пообщался с членами избирательной комиссии и с журналистами. Рассказал,
В Единый день голосования в стране работают белорусские и международные наблюдатели. Например, европейские приехали в частном порядке из Италии, Сербии, Польши и других стран. А самая большая миссия от СНГ – 235 человек.
«Голосование идет спокойно, организованно. Никаких нарушений выявлено не было ни местными наблюдателями, ни нашими. И мы искренне желаем, от всей души нашим братьям-белорусам, чтобы голосование завершилось также спокойно. И, самое главное, чтобы выборы привели к мирной, стабильной, благополучной жизни в Беларуси. Это очень важно. И будем только радоваться этому», – отметил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Самые активные избиратели в Гомельской области. Но время еще есть, избирательные участки будут работать до 20:00.
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Концерты, бесплатный чай с пирогами, карманная Конституция в подарок: чем завлекают белорусов на избирательные участки?
Выборы в Беларуси – это праздник. Это чем-то напоминает конкурс на самый привлекательный избирательный участок.
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