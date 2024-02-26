Лукашенко назвал Союзное государство уникальным и мощным объединением

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь способны создать такое объединение, чтобы быть еще сильнее. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования за депутатов в парламент и местные советы, передает телеканал «МИР 24».

«Если в России, да и у нас в Беларуси кто-то думает, что Союзное государство – это завтра объединимся, в Кремле будет власть и так далее… Слушайте, я «уходящий» президент, но я абсолютно убежден: кто бы ни пришел после меня, эта позиция поддержана не будет. Два суверенных, независимых государства. Мы умные, образованные люди, чтобы создать такое объединение суверенных, независимых государств, чтобы мы могли быть сильнее. Надо спокойно идти, решать вопросы, которые возникают», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Многие вопросы между Минском и Москвой отпали сами собой благодаря санкциям Запада, добавил Александр Лукашенко. И назвал направления, которые ЕврАзЭС мог бы позаимствовать у Союзного государства .

«Открытие границ и полная свобода для перемещения людей, для рабочей силы. У нас сегодня здесь нет никаких сдерживающих факторов, мы все в этом плане делаем для людей. Думаю, что ЕврАзЭС должен идти по этому пути. Далее – у нас в Союзном государстве есть и политическая, и дипломатическая составляющие, и военная, чего нет в ЕврАзЭС», – подчеркнул белорусский лидер.

Одним из достижений Евразийского экономического союза президент назвал зону свободной торговли. И отметил, что иметь подобные соглашения со странами ЕврАзЭС стремятся также арабские государства.