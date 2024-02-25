Лукашенко ответил на вопрос «МИРа» о качествах депутатов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Единый день голосования в Беларуси страна выбирает депутатов в парламент и местные Советы. Свой гражданский долг выполнил и белорусский лидер. Затем Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Он дал оценку международной обстановке и рассказал, будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост президента в следующем году, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Президент приехал на участок №478. В народе его называют участком номер 1. Белорусский лидер поприветствовал комиссию. Подарил цветы – это традиция. И передал свой паспорт.

Еще одна традиция – общение с журналистами в дни голосования.

«Какие люди в целом, по вашему мнению, должны прийти в парламент и местные Советы в свете масштабных политических реформ в стране?» – прозвучал вопрос нашей телекомпании.

«Свой выбор я основывал на профессионализме и надежности. Для нас время непростое впереди, поэтому, кроме профессионализма, должна быть еще надежность, преданность белорусскому народу. Поэтому основан мой выбор на этом», – ответил глава государства.

Следующая электоральная кампания в стране президентская. И оппоненты нынешней власти еще заявят о себе очередными попытками госпереворота, уверяет белорусский лидер. Поэтому фамилия Лукашенко будет в следующем году в списке кандидатов, заявил президент.

«Передайте им, что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси», – заверил президент.

При этом глава государства призвал не торопить события. Впереди целый год. И в стране он объявлен Годом качества. Это не просто лозунг, а акцент для работы всех белорусов.

«Я думаю о том, как Год качества сделать сильным, мощным. Чтобы, даже если нынешний президент не пойдет на выборы, вы запомнили. А последнее все запоминается. Поэтому этот год будет очень активным, и я на это настраиваю общество и всю вертикаль власть», – пояснил Лукашенко.

Зарубежные журналисты спросили президента и о реакции Запада на электоральные кампании во многих странах. Их заранее называют недемократичными и используют как инструмент давления. Александр Лукашенко ответил: каждое государство проводит выборы для своего народа.

«Нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. У нас это праздник. У нас это душевно все проходит. Поэтому мы проводим искреннюю, честную политику и точно такие выборы. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам нужна спокойная жизнь. Во имя этого мы будем делать все», – заявил белорусский лидер.

Убедиться в этом могли и наблюдатели от ОБСЕ. Они не приехали. Беларусь приглашать миссию не стала. Но и запрета не было.

«Всем, кто просился к нам приехать, мы не отказывали. Если бы ОБСЕ захотело к нам приехать и сделало бы такой запрос, мы бы его рассмотрели. Скорее всего, положительно. Почему мы к ним ползти должны? Пусть приезжают до вечера. Я их без визы пущу. После выборов пусть приедут», – предложил Лукашенко.

Назвал белорусский лидер и главные качества президента. По его мнению, это железная интуиция. А также приземленность и понимание того, что глава государства обязан каждому гражданину страны.