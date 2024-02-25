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Лукашенко ответил на вопрос «МИРа» о качествах депутатов
25.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Единый день голосования в Беларуси страна выбирает депутатов в парламент и местные Советы. Свой гражданский долг выполнил и белорусский лидер. Затем Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Он дал оценку международной обстановке и рассказал, будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост президента в следующем году, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Президент приехал на участок №478. В народе его называют участком номер 1. Белорусский лидер поприветствовал комиссию. Подарил цветы – это традиция. И передал свой паспорт.
Еще одна традиция – общение с журналистами в дни голосования.
«Какие люди в целом, по вашему мнению, должны прийти в парламент и местные Советы в свете масштабных политических реформ в стране?» – прозвучал вопрос нашей телекомпании.
Следующая электоральная кампания в стране президентская. И оппоненты нынешней власти еще заявят о себе очередными попытками госпереворота, уверяет белорусский лидер. Поэтому фамилия Лукашенко будет в следующем году в списке кандидатов, заявил президент.
«Передайте им, что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси», – заверил президент.
При этом глава государства призвал не торопить события. Впереди целый год. И в стране он объявлен Годом качества. Это не просто лозунг, а акцент для работы всех белорусов.
Зарубежные журналисты спросили президента и о реакции Запада на электоральные кампании во многих странах. Их заранее называют недемократичными и используют как инструмент давления. Александр Лукашенко ответил: каждое государство проводит выборы для своего народа.
«Нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. У нас это праздник. У нас это душевно все проходит. Поэтому мы проводим искреннюю, честную политику и точно такие выборы. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам нужна спокойная жизнь. Во имя этого мы будем делать все», – заявил белорусский лидер.
Убедиться в этом могли и наблюдатели от ОБСЕ. Они не приехали. Беларусь приглашать миссию не стала. Но и запрета не было.
Назвал белорусский лидер и главные качества президента. По его мнению, это железная интуиция. А также приземленность и понимание того, что глава государства обязан каждому гражданину страны.
Избирательные участки будут работать до 8 часов вечера по минскому времени. По состоянию
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В беседе с журналистами глава государства дал оценку международной обстановке и рассказал, будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост президента в следующем...
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