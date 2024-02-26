Регионы Беларуси проголосовали за депутатов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси закончился Единый день голосования – избирательные участки закрыты. Граждане выбирали депутатов в парламент и местные советы. Планируется избрать более 12,5 тысяч человек. По данным ЦИК на 18 часов, явка превысила 70% . Как проходила кампания, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.

На Маяковском избирательном участке № 2 настоящий праздник с народными песнями и танцами . Коллектив, которому в этом году исполнилось 15 лет, не пропускает ни одну электоральную кампанию.

«Ну конечно! Куда ж! Самые первые! Досрочно проголосовали» – ответил руководитель народного ансамбля «Червенские Балагуры» Андрей Хурсевич.

«А чего ждете от тех, за кого проголосовали?» – уточнила журналист.

«Чтобы действительно те, за кого мы проголосовали, старались поддержать нашу страну в любых ее начинаниях, потому что все зависит, конечно же, от людей тех, которые придут к власти и будут дальше держать этот корабль на плаву», – рассказал Андрей Хурсевич.

На этом участке 2155 избирателей. Порядка уже 40% проголосовали досрочно. Одной из первых в основной день выборов поставила галочку в бюллетенях мама белорусского космонавта Олега Новицкого . Пока сын готовится к очередному полету в Звездном городке, ожидания Валентины Эдуардовны очень земные.

«Возложить надежды хочется на то, чтобы обращали внимание и на тех людей, которые рядом с ними. Материальная точка зрения, чтобы как бы людей поддерживать надо тоже. Чтобы было мирное небо, чтобы люди могли спокойно работать, растить своих деток», – отметила Валентина Новицкая.

Тем, кто в силу возраста или плохого самочувствия не смог самостоятельно посетить избирательный участок, помогли проголосовать на дому.

«Звонят, просят, чтобы мы выехали по месту жительства, потому что они не могут. Ну, вот на данный момент записано уже человек семнадцать», – рассказала председатель участковой избирательной комиссии Людмила Качан.

В выездной команде два представителя участковой комиссии, волонтер и водитель. Опечатанную урну ставят в багажник, затем группа оправляется к избирателю на дом. В этот раз голосующие в регионах заполняли не два бюллетеня, как в столице, а четыре. Избирают не только депутатов в Палату Представителей, но и потенциальных представителей местной власти.

Нине Ивановне – 95. Говорит, не пропустила ни одной электоральной кампании. Лично знает многих, кто баллотируется в местные советы. И надеется, что не только депутаты, но и граждане страны будут прислушиваться к главе государства.

«Если бы поступали все, как говорит наш президент, жизнь бы была вот такая! И я только этого хочу, чтобы все внимание обращали на президента», – заявила избиратель Нина Кучинская.