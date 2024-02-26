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Регионы Беларуси проголосовали за депутатов
26.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси закончился Единый день голосования – избирательные участки закрыты. Граждане выбирали депутатов в парламент и местные советы. Планируется избрать более 12,5 тысяч человек. По данным ЦИК на 18 часов, явка
На Маяковском избирательном участке № 2 настоящий праздник
«Ну конечно! Куда ж! Самые первые! Досрочно проголосовали» – ответил руководитель народного ансамбля «Червенские Балагуры» Андрей Хурсевич.
«А чего ждете от тех, за кого проголосовали?» – уточнила журналист.
«Чтобы действительно те, за кого мы проголосовали, старались поддержать нашу страну в любых ее начинаниях, потому что все зависит, конечно же, от людей тех, которые придут к власти и будут дальше держать этот корабль на плаву», – рассказал Андрей Хурсевич.
На этом участке 2155 избирателей. Порядка уже 40% проголосовали досрочно. Одной из первых в основной день выборов поставила галочку в бюллетенях мама
Тем, кто в силу возраста или плохого самочувствия не смог самостоятельно посетить избирательный участок, помогли проголосовать на дому.
В выездной команде два представителя участковой комиссии, волонтер и водитель. Опечатанную урну ставят в багажник, затем группа оправляется к избирателю на дом. В этот раз голосующие в регионах заполняли не два бюллетеня, как в столице, а четыре. Избирают не только депутатов в Палату Представителей, но и потенциальных представителей местной власти.
Нине Ивановне – 95. Говорит, не пропустила ни одной электоральной кампании. Лично знает многих, кто баллотируется в местные советы. И надеется, что не только депутаты, но и граждане страны будут прислушиваться к главе государства.
Предварительные итоги
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Нынешняя избирательная кампания стала крупнейшей за всю историю независимой Беларуси.
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