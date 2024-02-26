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Лукашенко: ЕАЭС может позаимствовать опыт Союзного государства
26.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь заинтересована в том, чтобы ЕАЭС перенимал опыт Союзного государства. Об этом заявил
Белорусский лидер выразил уверенность, что так странам евразийской «пятерки» удастся немало сделать, и обратил внимание на проблемные вопросы и барьеры, которые до сих пор существуют в объединении. По мнению президента, на просторах ЕАЭС необходимо создавать единые рынки энергоресурсов, а также двигаться в сторону объединения производств.
Бакытжан Сагинтаев вступил в должность в начале этого месяца. Александр Лукашенко поздравил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии и заверил в своей поддержке.
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Президент Беларуси провел встречу с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжаном Сагинтаевым.
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