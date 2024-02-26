Лукашенко: ЕАЭС может позаимствовать опыт Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь заинтересована в том, чтобы ЕАЭС перенимал опыт Союзного государства. Об этом заявил Александр Лукашенко на рабочей встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжаном Сагинтаевым.

Белорусский лидер выразил уверенность, что так странам евразийской «пятерки» удастся немало сделать, и обратил внимание на проблемные вопросы и барьеры, которые до сих пор существуют в объединении. По мнению президента, на просторах ЕАЭС необходимо создавать единые рынки энергоресурсов, а также двигаться в сторону объединения производств.

«От этого мы никуда не уйдем. Вы видите, как ситуация складывается вокруг. И сами обстоятельства вокруг нас подталкивают к более тесному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза. Будет экономика, будет и политика, и дипломатия. Поэтому надо создавать смелее на принципах кооперации предприятия совместные, финансировать их», – заявил Александр Лукашенко.

Бакытжан Сагинтаев вступил в должность в начале этого месяца. Александр Лукашенко поздравил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии и заверил в своей поддержке.