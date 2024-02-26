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О новом составе Палаты представителей рассказал глава ЦИК Беларуси

26.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко рассказал о новом составе Палаты представителей. Он привел данные в информационном центре ЦИК на пресс-конференции о предварительных итогах выборов депутатов в единый день голосования.

Карпенко, в частности, проинформировал, что из 110 избранных депутатов 20 являются членами нижней палаты парламента пока действующего созыва.

«Среди избранных депутатов являются депутатами Палаты представителей седьмого созыва 20 человек (18,2%). Женщины – 37 (33,6%). Молодежь в возрасте до 31 года – 1 человек. Члены политических партий – 70 человек, беспартийные – 40», – приводит цитату БЕЛТА.

По его словам, среди политических партий представлены партия «Белая Русь» – 51 человек, Коммунистическая партия Беларуси – 7 человек, Либерально-демократическая партия Беларуси – 4 человека, Республиканская партия труда и справедливости – 8 человек.

25 февраля в Беларуси впервые состоялся единый день голосования. На пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов.



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Игорь Карпенко привел данные на пресс-конференции о предварительных итогах выборов депутатов в единый день голосования в информационном центре ЦИК.
 
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