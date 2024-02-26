Путин поздравил Лукашенко с уверенной победой патриотических сил на выборах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Беларуси Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов, а также с уверенной победой белорусских патриотических сил. Об этом говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

«Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под вашим руководством курса на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства», – отметил Путин.