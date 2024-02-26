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Путин поздравил Лукашенко с уверенной победой патриотических сил на выборах

26.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Путин поздравил Лукашенко с уверенной победой патриотических сил на выборах
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Беларуси Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов, а также с уверенной победой белорусских патриотических сил. Об этом говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

«Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под вашим руководством курса на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства», – отметил Путин.

Глава государства выразил надежду на плодотворное взаимодействие с новыми народными избранниками в рамках межпарламентского диалога и многоплановых межрегиональных связей. Также Путин пожелал президенту Беларуси здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Ранее ЦИК Беларуси огласил промежуточные итоги единого дня голосования. Нижняя палата парламента Беларуси восьмого созыва избрана в полном составе, сформированы местные советы законодателей.



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Президент России выразил надежду на плодотворное взаимодействие с новыми народными избранниками в рамках межпарламентского диалога и многоплановых...
 
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