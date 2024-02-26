В парламент Беларуси предварительно вошли 70 членов партий и 40 беспартийных

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подвели предварительные итоги выборов депутатов. Накануне в стране впервые прошел единый день голосования. Жители республики одновременно выбирали кандидатов и в парламент, и в местные советы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко. Народное единство – залог достижения заветных целей Александр Лукашенко поздравил с Днем независимости Беларуси

Первые итоги выборов депутатского корпуса подвели ночью. Явка избирателей по стране составила чуть больше 73%, из них больше половины проголосовало досрочно. Уже в понедельник на пресс-конференции председатель Центризбиркома огласил предварительные результаты самого голосования. Так, все местные советы депутатов по стране избраны в правомочном составе от сельского до областного уровней.

«Особенно приятно отметить, что из общего количества впервые голосующих граждан, включенных в списки, пришли на выборы в единый день голосования почти 77%. В участковую избирательную комиссию участка для голосования 248, расположенного в городе Минске, который был определен для голосования граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих за границей и состоящих на консульском учете, обратилось шесть человек», – сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

Выбрали и 110 депутатов VIII созыва в нижнюю палату парламента на пятилетний срок. По данным ЦИК, 40 мест в Палате представителей заняли беспартийные кандидаты, 70 – от политических партий. Самые многочисленные представители – от партии «Белая Русь». Меньше всего депутатов от Либерально-демократической партии Беларуси.

«Среди избранных депутатов являются депутатами Палаты представителей VII созыва 20 человек, это 18,2% от общего состава, женщин – 37, 33,6%. Молодежь в возрасте до 31 года – один человек», – рассказал Карпенко.

Замечаний от наблюдателей, нарушений избирательного права голосующих или громких инцидентов во время выборов не зафиксировали.

На едином дне голосования в списках избирателей было почти семь миллионов человек. Работали 5 411 участков. За ходом выборов, кроме национальных, следили и международные наблюдатели. В понедельник они тоже выступят перед журналистами с официальным подведением итогов. Финальные результаты выборов озвучат в пятницу, 1 марта.