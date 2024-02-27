Головченко назвал основные задачи ЕАЭС на 2024 год

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск был и остается убежденным сторонником евразийской интеграции. Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил на встрече с главой Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжаном Сагинтаевым.

«Мы максимально настроены на то, чтобы, во-первых, ускорить процессы, которые идут на евразийском пространстве. Во-вторых, многие из этих процессов «вязнут» в согласованиях, межгосударственных и внутренних процедурах, поэтому как можно скорее нужно перевести их в практическую плоскость. У нас осталось меньше чем два года для того, чтобы завершить выполнение стратегии евразийской интеграции», – отметил Головченко.

Головченко назвал основные задачи ЕАЭС на текущий год. Это повышение энергобезопасности и защита рынка евразийской «пятерки» от продукции третьих стран. Еще один ключевой вопрос – оформление электронных паспортов самоходных машин и других видов техники.