|
Лукашенко обсудил с генсеком СНГ выборы депутатов в Беларуси
26.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси подвели предварительные итоги выборов депутатов. Накануне в стране впервые прошел единый день голосования. Белорусы одновременно выбирали кандидатов и в парламент, и в местные советы. Ход электоральной кампании Александр Лукашенко обсудил с главой миссии наблюдателей от СНГ, генеральным секретарем Содружества Сергеем Лебедевым.
Глава государства отметил высокую явку избирателей, которую назвал неожиданной. По данным Центризбиркома, она составила больше 73%. Александр Лукашенко выразил уверенность, что на президентские выборы в следующем году придет еще больше людей. Оценку «отлично» прошедшей электоральной кампании поставил и Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что это мнение совпадает с выводами наблюдателей от ШОС и поддержал официальный Минск в решении не приглашать миссию от ОБСЕ.
За выборами в Беларуси следили около 300 международных наблюдателей и больше 45 тысяч национальных. Представители Евросоюза тоже были, но как независимые эксперты, а не в составе миссии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Лебедев поставил прошедшей электоральной кампании оценку «отлично».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)