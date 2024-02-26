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Лукашенко обсудил с генсеком СНГ выборы депутатов в Беларуси

26.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко обсудил с генсеком СНГ выборы депутатов в Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В Беларуси подвели предварительные итоги выборов депутатов. Накануне в стране впервые прошел единый день голосования. Белорусы одновременно выбирали кандидатов и в парламент, и в местные советы. Ход электоральной кампании Александр Лукашенко обсудил с главой миссии наблюдателей от СНГ, генеральным секретарем Содружества Сергеем Лебедевым.

«Мы пытаемся проанализировать ход этой кампании и видим, что нынешнюю власть поддерживают более 87% населения. Однозначно поддерживают. Есть небольшое количество колеблющихся. Естественно, есть и недовольные люди. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому в этом электоральном цикле нам надо анализировать и делать соответствующие выводы, надо кое-что исправлять. Таких проблем у нас не много», – заявил Лукашенко.

Глава государства отметил высокую явку избирателей, которую назвал неожиданной. По данным Центризбиркома, она составила больше 73%. Александр Лукашенко выразил уверенность, что на президентские выборы в следующем году придет еще больше людей. Оценку «отлично» прошедшей электоральной кампании поставил и Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что это мнение совпадает с выводами наблюдателей от ШОС и поддержал официальный Минск в решении не приглашать миссию от ОБСЕ.

«Здесь еще выборы не закончились, а пресс-секретарь Госдепартамента говорит, что выборы «недемократичны», что они прошли в обстановке страха. Когда он говорил эти слова, в Вашингтоне спали еще, не могли знать, какие результаты выборов. Вполне логичным и обоснованным является решение руководства Беларуси, ЦИК, МИД не приглашать западных наблюдателей. Потому что объективной оценки от них ждать не приходится», – отметил Лебедев.

За выборами в Беларуси следили около 300 международных наблюдателей и больше 45 тысяч национальных. Представители Евросоюза тоже были, но как независимые эксперты, а не в составе миссии.



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Теги: Минск
 
 
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Сергей Лебедев поставил прошедшей электоральной кампании оценку «отлично».
 
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