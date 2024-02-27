«Обратный выкуп» как гарантия качества автомобилей. Атлант-М Британия предлагает новую корпоративную программу для бизнеса

Источник материала: ProBusiness





Автомобильный рынок в Беларуси за последние два года пережил серьезную трансформацию и переориентировался на новые яркие бренды. Следом появились выгодные корпоративные программы. К примеру, корпоративная программа EXEED от «Атлант-М Британия» предусматривает целый комплекс сервисов и спецпрограмм: от 7-летней гарантии на авто до обратного выкупа автомобилей и консьерж-сервиса. Узнали у руководителя отдела продаж EXEED Belarus Мариэтты Шумеевой, какие опции доступны для компаний.

Как купить? Чтобы получить консультацию, заказать тест-драйв и приобрести автомобили EXEED по корпоративной программе, — обращайтесь к руководителю отдела продаж EXEED Belarus Мариэтте Шумеевой (тел.: 7107, +37529-310-21-42 , e-mail: marietta_shumeeva@atlantm.com ). Посмотреть автомобиль «вживую» можно в дилерских центрах на ул. Лещинского, 4, а также в автоцентре Toyota на пр-те Независимости.



Какие есть программы для покупки авто

Доступно несколько программ для корпоративных клиентов. У каждой есть свои преимущества и сильные стороны — поэтому выбор зависит от того, что будет оптимально для конкретной компании-покупателя.



Мариэтта Шумеева, руководитель отдела продаж EXEED Belarus

Программа «Обратный выкуп». Это новое предложение на рынке. Суть такая: клиент покупает авто и фиксирует обязательство дилера выкупить его назад через определенное время по оговоренной цене. Такая программа работает при условии, что компания выполняет обслуживание у дилера, а авто соответствует определенным критериям диагностики. «Обратный выкуп» страхует бизнес от внешних рисков: что бы ни происходило на рынке, суммы выкупа останется неизменной.

— Программа «Обратный выкуп» дает бизнесу возможность легко обновлять свой автопарк. Например, компания владеет EXEED TXL, а через год вышла его рестайлинговая версия. И организация без проблем может поменять свое авто на новинку. При этом не придется переживать, что нужно до конца выплатить свой текущий лизинг и продать б/у авто. Программа предполагает, что дилер переносит платеж на новую машину. Клиент просто отдает старую машину и уезжает на новой с переоформленным лизингом, — пояснила Мариэтта Шумеева.

Рассрочка. Дилер готов предоставить беспроцентную рассрочку на срок до 2 лет при покупке авто.

Дилер готов предоставить беспроцентную рассрочку на срок до 2 лет при покупке авто. Лизинг. Можно приобрести авто в лизинг на срок от 1 года с минимальным авансом (10−20% от стоимости авто). Также доступен и безавансовый вариант, когда первый платеж за машину нужно внести только в следующем месяце.

Можно приобрести авто в лизинг на срок от 1 года с минимальным авансом (10−20% от стоимости авто). Также доступен и безавансовый вариант, когда первый платеж за машину нужно внести только в следующем месяце. Trade-in. Дилер может выкупить старые авто компании в зачет приобретения новых. Можно привезти весь свой парк и «обновиться», при этом не сталкиваясь с огромным количеством звонков от потенциальных покупателей. К тому же сейчас рынок автомобилей с пробегом малоактивен.

Что дает корпоративная программа EXEED

У дилера действительно впечатляющий комплексный пакет сервисов для корпоративных клиентов.

Одна из самых продолжительных гарантий на рынке. На EXEED по корпоративной программе гарантия дается на 7 лет или 200 000 км пробега. Но обязательное условие — обслуживание у официального дилера.

Персональный менеджер. Для бизнеса важна возможность оперативно решать любые вопросы, которые могут возникнуть с корпоративным автопарком или авто ТОП-менеджмента. Поэтому удобно, когда у компании есть персональный менеджер, который может быстро вникнуть в суть запроса, и найти подходящие варианты решения.

Подменные автомобили. В «Атлант-М» — большой подменный парк на 11 автомобилей. Мало кто из дилеров может похвастаться таким количеством. А если и этого количества окажется мало, корпоративных клиентам всегда готовы предоставить «тестовый» автомобиль.

Длительный выездной тест-драйв. Для бизнеса может быть очень важно опробовать в деле и прочувствовать автомобиль. Нужно показать его не только менеджеру, который принимает решение о покупке, но и тем, кто будет непосредственно использовать авто. Дилер может предоставить авто как на традиционные 1−2 часа, так и на срок вплоть до 2 суток. Возможен даже тест-драйв с доставкой авто в локацию клиента по всей Беларуси.





Отсрочка платежа. Компания может оплатить автомобиль с отсрочкой на необходимый ей срок — на 5, 7, 10 дней.

Послепродажное обслуживание. Для корпоративных клиентов действует скидка 5% на сервисное обслуживание авто. При покупке от 5 машин, можно рассчитывать на индивидуальные ещё более выгодные условия. Например, может быть зафиксирована стоимость нормочаса в сервисе.

Удаленное урегулирование страховых случаев. Компания при возникновении страхового случая может не обращаться в страховую компанию самостоятельно. Дилер готов взять все заботы на себя. Достаточно привести автомобиль в сервис, а страховой агент приедет для оценки уже к дилеру, который впоследствии выполнит ремонт.

Консьерж-сервис. Корпоративные клиенты могут передать заботы об авто дилеру. Например, представитель дилера может отвезти машину для сервисного обслуживания, привезти ее обратно. Также возможна удаленная постановка и снятие с учета. Также если с авто будет необходима мобильная помощь, это тоже возможно в рамках услуги консьерж-сервиса.

Сколько придется ждать EXEED

Официальный дилер EXEED в Беларуси «Атлант-М» сотрудничает с импортером в России. Поэтому процесс доставки — очень быстрый и с минимальными рисками задержек. В большинстве случаев авто уже доступны на складе, и максимум за две недели будут доставлены в Беларусь, чтобы оказаться в распоряжении покупателей.





Какие авто предлагают?

С 2019 года EXEED представлен в России. Там бренд уже зарекомендовал себя и два года подряд входит в ТОП-10 по объему продаж. Сейчас автомобили завоевывают популярность и в Беларуси.

Бренд EXEED в первую очередь предлагает качество и комфорт. Это прослеживается во всем — от качества отделки до настройки всех систем автомобиля. Салон EXEED выполнен из комбинированной кожи: обивка сидений — натуральная кожа с перфорацией и ромбовидным рисунком, а наиболее изнашиваемые элементы салона выполнены из экокожи. Обращает внимание на себя и тот факт, что в отделке используется минимальное количество пластика.

Двойное остекление обеспечивает отличную шумоизоляцию. В комплекте предусмотрена премиальная резина — Michelin или Continental, что также усиливает комфортное вождение без посторонних шумов.





У EXEED есть уникальная технология «Камера 540°». Автомобиль «видит» не только на 360°, но и «сквозь» капот. Эта технология известна и привычна владельцам Land Rover и Toyota.

В автомобилях EXEED также отмечают комфортное пространство для ног у пассажиров сзади. Адаптируясь под наш рынок, бренд был очень щедр к клиентам в таких аспектах. Это касается и вместительности багажника, в которых также есть полноразмерное запасное колесо с литым диском.

Также немаловажно, что автомобили EXEED оснащены полным зимним пакетом: подогрев лобового стекла, боковых зеркал, первого и второго ряда сидений. Помимо этого, автомобиль адаптирован под наш рынок и имеет оцинковку кузова.





К слову, про адаптации. Производитель активно работает с обратной связью от водителей. До выхода модели на рынок, производитель передает тестовую версию авто местным пилотам. Они оставляют отзывы заводу, все отзывы тщательно изучаются и обрабатываются и на основе их автомобили EXEED апгрейдится для конкретного рынка. Например, EXEED RX последней модели — премиальное кросс-купе — получил увеличенную подушку безопасности, а столик, который ограничивал пространство для пассажиров, убрали. В новой модели EXEED VX появился массаж не только для пассажиров, но и для водителя.

В EXEED легко угадывается работа европейской команды специалистов: инженеры из Jaguar и Land Rover, дизайнеры из BMW, Mazda и Ford. Все, что касается мультимедийной системы и других технологий, было создано при участии экспертов из Jaguar, Land Rover и Tesla. В разработке двигателей принимала участие австрийская компания AWL.

Какой EXEED выбирает бизнес

Часто EXEED интересует службы такси или каршеринга. Например, в России Exceed занимает значительную долю среди авто в категории «Комфорт» или «Комфорт Плюс». Особенно востребована в данном сегменте модель EXEED LX.

Еще одна категория — компании, которые сдают авто в аренду своим клиентам на долгий срок или в короткий прокат. Rental-компании традиционно закупают большой парк машин в разных категориях.

В целом автомобили бренда EXEED будут интересны любому бизнесу. Например, некоторые организации приобретают автомобиль в парк, чтобы предоставить Middle- и ТОР-менеджерам или руководству.

Особые условия для бизнеса

Дилер «Атлант-М» предлагает специальное ценообразование для корпоративных клиентов — стоимость автомобиля будет отличаться от цены розничного покупателя.

Например, есть особое предложение для служб такси и каршеринга. Специальные условия также предусмотрены для лизинговых компаний. Скидку можно получить при единовременной покупке от 5 единиц авто.

Также специальные условия предусмотрели для сотрудников компаний-партнеров и так называемых «ключевых клиентов». Обычно под ними подразумеваются лидеры мнений — блогеры и медийные персоны, у которых большое количество подписчиков.