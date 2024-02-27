|
Наблюдатели от СНГ оценили выборы депутатов в Беларуси на «отлично»
27.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Международные наблюдатели на «отлично» оценили выборы депутатов в Беларуси. Накануне в стране прошел единый день голосования – выбирали кандидатов в парламент и местные советы. О предварительных итогах рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Избраны все местные советы депутатов по стране: сельские и областные. Кресла займут 12,5 тысячи человек. Выбрали и 110 депутатов в нижнюю палату парламента на пятилетний срок. По данным ЦИК, большинство мест заняли партийные кандидаты. Самые многочисленные – представители от партии «Белая Русь». Меньше всего – депутатов от Либерально-демократической партии Беларуси.
Официальные заявления по итогам единого дня голосования сделали и международные миссии наблюдателей. На выборах работали группы от Содружества, ШОС, МПА СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ и ЕС. Самая большая – от стран Содружества. Всего – 235 представителей. Нарушений не зафиксировали.
Влиять на ход выборов международные наблюдатели не имели права – только фиксировать замечания и следить за процессом. Миссия ШОС отметила высокую явку. Она составила 73%.
Списки депутатов местных советов опубликуют в ближайшее время на сайтах исполкомов и в прессе, а финальные результаты выборов депутатского корпуса Центризбирком Беларуси огласит в эту пятницу, 1 марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне в стране прошел единый день голосования – выбирали кандидатов в парламент и местные советы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)