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Наблюдатели от СНГ оценили выборы депутатов в Беларуси на «отлично»

27.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наблюдатели от СНГ оценили выборы депутатов в Беларуси на «отлично»
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международные наблюдатели на «отлично» оценили выборы депутатов в Беларуси. Накануне в стране прошел единый день голосования – выбирали кандидатов в парламент и местные советы. О предварительных итогах рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Избраны все местные советы депутатов по стране: сельские и областные. Кресла займут 12,5 тысячи человек. Выбрали и 110 депутатов в нижнюю палату парламента на пятилетний срок. По данным ЦИК, большинство мест заняли партийные кандидаты. Самые многочисленные – представители от партии «Белая Русь». Меньше всего – депутатов от Либерально-демократической партии Беларуси.

«Среди избранных депутатов 20 человек являются депутатами Палаты представителей седьмого созыва. Это 18,2% от общего состава. Среди них 37 женщин – 33,6%. Молодежь в возрасте до 31 года – один человек», – заявил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

Официальные заявления по итогам единого дня голосования сделали и международные миссии наблюдателей. На выборах работали группы от Содружества, ШОС, МПА СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ и ЕС. Самая большая – от стран Содружества. Всего – 235 представителей. Нарушений не зафиксировали.

«После обстоятельного обмена мнениями вчера более часа информировали друг друга о том, что мы увидели во всех регионах. Наша оценка этих выборов: они прошли организованно, достойно, без нарушений. Да, мы по ходу высказывали какие-то рекомендации с учетом опыта тех стран, которые представляют наши наблюдатели», – отметил генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от Содружества Сергей Лебедев.

Влиять на ход выборов международные наблюдатели не имели права – только фиксировать замечания и следить за процессом. Миссия ШОС отметила высокую явку. Она составила 73%.

«По итогам пяти дней досрочного голосования свой выбор сделали более 41% избирателей. По оценке наблюдателей миссии, работа избирательных комиссий в день голосования отличалась прозрачностью и открытостью, а также внимательным и профессиональным общением членов комиссии с голосующими и другими участниками избирательного процесса», – подчеркнул заместитель генерального секретаря ШОС, глава миссии наблюдателей ШОС Нурлан Ермекбаев.

Списки депутатов местных советов опубликуют в ближайшее время на сайтах исполкомов и в прессе, а финальные результаты выборов депутатского корпуса Центризбирком Беларуси огласит в эту пятницу, 1 марта.



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Накануне в стране прошел единый день голосования – выбирали кандидатов в парламент и местные советы.
 
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