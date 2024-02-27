Погода в СНГ: трассы Казахстана чистят от снега, паводок начался в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за густого тумана в аэропорту города Ош – это юг Кыргызстана – задерживают вылет и прилет самолетов. Перенесены рейсы в Москву и Санкт-Петербург. О том, какая погода в других городах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстан прощается с морозами. На севере и востоке страны значительно потеплело. На юге и западе – в Актау, Атырау и Шымкенте – и вовсе весенние плюс пять.

Но на трассах еще много снега. Так, в Жамбылской области машины застревают в сугробах. Некоторые участки дорог остаются непроходимыми. Сотни единиц техники чистят от снега и республиканские магистрали. В Карагандинской и Павлодарской областях дорожники обрабатывают трассы тоннами противогололедных материалов.