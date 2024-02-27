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Погода в СНГ: трассы Казахстана чистят от снега, паводок начался в Беларуси
27.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из-за густого тумана в аэропорту города Ош – это юг Кыргызстана – задерживают вылет и прилет самолетов. Перенесены рейсы в Москву и Санкт-Петербург. О том, какая погода в других городах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Казахстан прощается с морозами. На севере и востоке страны значительно потеплело. На юге и западе – в Актау, Атырау и Шымкенте – и вовсе весенние плюс пять.
В Армении солнечно, и в целом по стране температура воздуха выше нуля. Теплее всего на западе республики. Там плюс девять, но в горных районах ближе к ночи ожидаются заморозки до минус 16. Холодная и сухая погода на руку любителем горного экстрима. Сейчас, когда снег уже растаял, рельефные трассы осваивают мотоциклисты. За адреналином приезжают в Гарни. Всего в 20 минутах от города проложены больше 10 горных трасс различной протяженности и сложности.
Беларусь
В Беларуси у погоды весенний настрой. В некоторых областях воздух прогреется до плюс 16. Из-за резкого потепления реки страны выходят из берегов. В южном и центральном регионах подтоплены 130 домов. Продукты и все необходимое жителям доставляют спасатели. Бригады МЧС готовятся и к сезону лесных пожаров. В этом году из-за теплой погоды может увеличиться число возгораний в лесах. Службы разработали планы оперативного реагирования. Сотрудники МЧС просят соблюдать правила безопасности, не поджигать сухую траву.
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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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