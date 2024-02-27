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Генсек СНГ отметил высокую явку в единый день голосования в Беларуси
27.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от Содружества Сергей Лебедев оценил высокую явку во время
По предварительным данным ЦИК, местные советы депутатов, от сельских до областных, избраны в правомочном составе. В нижнюю палату парламента выбрали 110 депутатов сроком на пять лет. 40 мест в Палате представителей заняли беспартийные кандидаты. 70 – от политических партий. За ходом кампании следили международные и национальные наблюдатели. Самая многочисленная миссия традиционно от СНГ. Серьезных нарушений выявлено не было. Окончательные итоги Центризбирком подведет к 1 марта.
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В стране выбрали депутатов всех уровней. Проголосовало почти 73% белорусов, которые числились в списках избирателей.
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