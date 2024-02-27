Сергей Лебедев: Взаимная торговля в СНГ увеличилась до 30%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Исполнительный комитет СНГ

Санкции Запада провалились, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев во время очередного заседания постпредов в Минске. По его словам, все благодаря активному и более тесному сотрудничеству в рамках Содружества. Экономика стран, вопреки ограничениям, растет, передает «МИР 24».

«Взаимная торговля в рамках СНГ увеличилась от 20% до 30%. Увеличилось сотрудничество в инновационной сфере. Белорусы молодцы, сейчас продвигают свои машиностроительные проекты в Казахстане, других республиках СНГ, строят там предприятия по сборке сельхозтехники. Узбекистан в Кыргызстане строит завод по сборке автомобильной техники. Россия в Узбекистане открывает автосборочное производство», – рассказал Лебедев.

В штаб-квартире СНГ обсудили дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества. В преддверии заседания министров иностранных дел акцент – на внешнюю политику стран Содружества. По мнению постпредов, нужно объединять усилия и укреплять позиции на международной арене. Еще одна сфера, где будут действовать сообща, – безопасность. Заседание министров иностранных дел СНГ пройдет в Минске 12 апреля.