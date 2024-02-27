Как мусульмане стран СНГ готовятся к традиционному паломничеству в Мекку?

В этом году совершить хадж смогут 6 060 кыргызстанцев. По сравнению с прошлым годом квота, которую выделила Саудовская Аравия, увеличилась на 60 человек. А вот стоимость поездки стала немного дешевле – 335 тысяч сомов с человека (примерно столько же в рублях). Регистрация желающих совершить паломничество проходила в ноябре. Основное требование – это возраст, претендент должен быть старше 18 лет. Кроме того, требовалось внести первоначальный взнос в сумме около 180 000 сомов.

Таджикистан

В этом году Таджикистану выделили около семи тысяч квот на хадж. Столько же было в прошлом году. Стоимость будет известна ближе к июню. Но год назад цена на Фарзи или большой хадж составляла 59 тысяч сомони (495 тысяч рублей). По оценке туроператоров, Умра или малое паломничество в среднем обойдется в 16 тысяч сомони (134 тысячи рублей). Совершить его можно по всем типам виз: туристической, деловой или рабочей. В умру входит посещение Мекки. Всего священный путь за последний пять лет прошли более 30 тысяч паломников из Таджикистана.

Азербайджан

Хадж для верующего из Азербайджана будет стоить почти 10 тысяч манатов (540 тысяч рублей). Для регистрации в Управлении мусульман Кавказа нужно предъявить загранпаспорт, копию удостоверения личности, две фотографии и справку о здоровье. Организация доставит паломников к месту старта хаджа в начале июня и вернет обратно в конце месяца.

Казахстан

Свыше пяти тысяч казахстанцев отправятся на хадж в Мекку. Такую квоту стране в этом году выделило Королевство Саудовской Аравии. А так как Духовное управление мусульман – организация некоммерческая, с поездкой паломникам помогают туроператоры. Услуги оказывают 19 турфирм, прошедших конкурс. Они должны доставить людей в Мекку-Медину и обратно, обеспечить им проживание и питание, транспорт, оформить документы.

«Раньше перевозкой паломников занимались всего две авиакомпании. Чтобы обеспечить прозрачность и конкуренцию, мы объявили конкурс среди авиакомпаний и отобрали уже пять перевозчиков. Благодаря этому снизились цены на поездку, они стали более доступными. В этом году стоимость билета начинается от 1 200 и до 1 600 долларов», – рассказал заместитель Верховного муфтия Духовного управления мусульман Казахстана Ершат Агыбайулы.

Список паломников по требованию Королевства Саудовской Аравии был утвержден в конце прошлого года, туроператоров просили заранее забронировать места в гостиницах.