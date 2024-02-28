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Закон об ответственном обращении с животными принят в Беларуси
28.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заводчики домашних животных в Беларуси должны будут чипировать и регистрировать питомцев. Об этом заявили в Палате представителей Национального собрания страны. Парламентарии приняли соответствующий законопроект.
Ужесточится и ответственность за жестокое обращение с животными. О переезде или гибели питомца нужно будет сообщать властям. Разрабатывать новые правила помогали сотни белорусов. До принятия закон прошел общественное обсуждение.
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Заводчики домашних животных должны будут чипировать и регистрировать питомцев.
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