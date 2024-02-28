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Закон об ответственном обращении с животными принят в Беларуси

28.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Закон об ответственном обращении с животными принят в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Заводчики домашних животных в Беларуси должны будут чипировать и регистрировать питомцев. Об этом заявили в Палате представителей Национального собрания страны. Парламентарии приняли соответствующий законопроект.

«Учитывая многочисленные обращения граждан, сейчас предлагается не обязанность, а право владельцев на чипирование, но для более плавного перехода к более массовому чипированию в будущем законопроект предусматривает обязанность для заводчиков и питомников чипировать свой реализуемый приплод», – заявила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Мария Василевич.

Ужесточится и ответственность за жестокое обращение с животными. О переезде или гибели питомца нужно будет сообщать властям. Разрабатывать новые правила помогали сотни белорусов. До принятия закон прошел общественное обсуждение.



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Заводчики домашних животных должны будут чипировать и регистрировать питомцев.
 
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