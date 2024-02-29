«Мы хотим дать людям возможность приобрести породистого питомца». Преподаватель БГУ создает уникальную платформу для заводчиков и любителей животных

Источник материала: ProBusiness





Маркетплейсы типа Wildberries нам давно знакомы, но знаете ли вы о подобных проектах для продажи породистых животных? Преподаватель БГУ Юлия Лейни как-то задалась этим вопросам и осознала, что ничего подобного нет. Она более 17 лет руководит коллективным питомником и считает, что найти животное подходящей породы с конкретными характеристиками сегодня довольно сложно. Чтобы облегчить поиски ценителям искусства селекции, она решила собрать информацию о питомниках заводчиков на одной платформе . В преддверии конференции «BUSINESS-2024: WOMEN’S STYLE» рассказываем еще об одном зарождающемся бизнесе с фаундером-женщиной.

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«Люди думают, что заводчики занимаются лишь скрещиванием и выведением помета, но это заблуждение»

— 17 лет назад я стала заниматься разведением породистых животных и открыла свой питомник. Зачастую люди думают, что заводчики занимаются лишь скрещиванием и выведением помета, но это заблуждение. В этом деле важно знать, как создать идеального представителя породы с определенным характером и внешними качествами. Со своим питомцем я выступала на выставках, но в какой-то момент поняла, что мне этого мало и решила строить карьеру в международной фелинологической федерации FIFe.





Сейчас я обучаюсь на судью-фелинолога. Для того, чтобы им стать, мне нужно было пройти несколько этапов. Сначала в течение пяти лет участвовать в выставках и получить не менее двадцати оценок в качестве стюарда (помощника судьи). Шесть из них должны были поставить судьи из трех зарубежных стран. Кошка моего разведения достигла титула Гранд-Интерчемпиона (Чемпион Мира). Далее меня ждал экзамен по генетике, стандартам пород и требованиям к организации выставок. После этого нужно было получить положительные рекомендации от клуба, в котором зарегистрирован мой питомник. Я прошла весь этот путь и уже третий год являюсь учеником судьи.





Так, развиваясь в сфере, однажды я задумалась: почему не существует сервиса, где были бы собраны данные о заводчиках и их питомцах? Где можно было бы находить единомышленников и не просто приобретать животных желаемой породы, но и обмениваться информацией о них. Платформа, которая объединила бы возможности маркетплейса и социальной сети, казалась мне очень необходимой для сообщества заводчиков. Первое, с чего начали, — это название. Перебирая варианты, мне в голову пришло сочетание «Breed show». Breed — это порода в переводе с английского, а show — показ. Я решила, что эти два слова максимально понятно охарактеризуют для заводчиков деятельность платформы. Ведь породистых животных можно разделить на три класса: pet, breed, show. Первое слово переводится, как домашний любимец, второе — животное для разведения и последнее — «идеальное животное» для участия в выставках.





«Базовая версия будет выглядеть, как маркетплейс»

Так как у нас не было ресурсов, мы создали сайт на базе Wordpress и стали тестировать его. Далее начали приглашать пользователей — заводчиков. Чтобы исключить недобросовестных, все их анкеты прошли модерацию на наличие у питомцев родословной. Отмечу, что у меня с разработчиками были некоторые разногласия в плане финальной версии платформы. Повторюсь: в моем понимании это должен был быть симбиоз маркетплейса и социальной сети и Wordpress для моей задумки, мягко говоря, не подходил. Нужно было делать кастомный проект.





Я искренне верила, что вот-вот и у нас все получится, но было несколько неудачных попыток. Потом я решила отложить реализацию и на три месяца, приостановила всякие действия. За это время углубилась в процесс создания IT-проектов, изучила основные технологии и в какой-то мере овладела гуманитарной составляющей специальностей, сопровождающих разработку.

Изучая IT, я познакомилась с молодыми разработчиками — джунами. Им нужно было получать опыт и они предложили помощь. Откровенно говоря, с их участием дело все равно не сдвинулось с мертвой точки, но я благодарна им за то, что взбодрили и вселили веру. Я начала собирать команду, искать талантливых людей, которые согласились бы работать на энтузиазме. Сильного разработчика найти все же удалось. Джуны также остались. Наверное, из-за того, что я преподаю и понимаю, как важно получить не только теоретические знания, на и практический опыт, решила не отказываться от их работы.





Сейчас мы уверенно движемся к выпуску нашего MVP и находимся на стадии тестирования. Думаю, что в течение месяца мы его завершим и сможем показать свой продукт. Базовая версия его будет выглядеть, как маркетплейс, где заводчики и продавцы товаров и услуг смогут создать интернет-магазин питомника, представленного во всем мире, а любители животных — приобрести породистого котенка или щенка. Заводчикам будет доступна вкладка «Питомник». В ней предусмотрены разделы: «Производитель», «Пометы», «Выпускники» и «Выставки». Каждая страница животного связана с другими так, что управление системой осуществляется легко и интуитивно. Для создания записи о новом помете, заводчику достаточно указать родителей и дату рождения. После этого сведения о котенке или щенке отобразятся в их карточках автоматически.





Соответственно, обычному пользователю не нужно будет кликать на карточку питомника или заводчика. Он сможет прокрутить ленту маркетплейса и выбрать по картинке понравившееся животное.

Фильтры, которые мы продумали для их поиска, уникальны и являются профессиональными. Можно выбрать цвет, окрас, длину шерсти, локацию, в которой проживает заводчик. Отмечу, что при разработке платформы мы понимали, что они будут из разных стран. Ставили перед собой цель — создать большое комьюнити.





«Мы планируем собрать базу заводчиков из Беларуси и России, а потом выйти на рынок Европы и США»

Если говорить о нашей ключевой аудитории, то это и заводчики, и покупатели животных. Задача — привлечь и тех, и других. По сути, мы своего рода посредник между продавцом и покупателям. Сперва мы планируем собрать базу заводчиков из Беларуси и России, а потом выйти на рынок Европы и США. Модерировать карточки заводчиков из-за рубежа будут носители языка.

Важно понимать, что покупатель будет нести ответственность за свой выбор. Мы лишь сервис, который предоставит ему возможность найти подходящего питомца. Сейчас много популярных пород и заводчиков, но как определить, кто из них добросовестный? Люди, в основном, ориентируются по цене. С одной стороны — это правильный подход, а с другой — мошенникам ничто не мешает также поставить высокую цену. И они так делают, зная, что низкая стоимость покупателя не привлечет. Есть редкие породы, которых вообще сложно найти. И поисковик не помогает.





Существует категория людей, которые считают, что из-за разведения породистых животных, страдают бездомные. Я с этим утверждением не соглашусь. Выведение разных пород — это прежде всего искусство селекции, умение предвидеть, каким питомец будет, когда вырастет. Если человек хочет приобрести породистое животное, то почему не предоставить ему такую возможность? И тут нельзя проводить параллели с бездомными. Это разные категории. К слову, на нашей платформе также будет раздел для поиска хозяев.

Что касается финансовой части, то в реализацию мы уже вложили около четырех тысяч долларов. Был оформлен и зарегистрирован товарный знак Breed Show и разработано техническое задание для MVP. В моем понимании это проект-«единорог», который действительно особенный в своем роде. Благодаря ему заводчики получат мощный инструмент для продвижения своих животных, а покупатели — уникальную возможность выбора согласно своим предпочтениям и потребностям.



