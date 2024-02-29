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Экипажи 21-й экспедиции МКС прошли итоговые испытания перед полетом

29.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экипажи 21-й экспедиции МКС прошли итоговые испытания перед полетом
 Фото: Софья Сандурская/ТАСС

В Центре подготовки в подмосковном Звездном городке прошли итоговые испытания перед полетом в космос. На площадку вышли основной и дублирующий экипажи 21-й экспедиции МКС, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На столе – шесть белых конвертов. В каждом – задание на проверку итогов полугодовых тренировок. Шпаргалок нет, списать невозможно.

«Экзамены только начинаются. Волнения ни у кого нет. Я уверен, что этот этап подготовки мы проведем с достоинством. У Трейси есть опыт космических полетов. Марина проходит подготовку на оценки отличные, поэтому психологический и профессиональный подходы у экипажей есть», – отметил командир экипажа, летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.

У Олега Новицкого основной экипаж. Марина Василевская – участник полета от Беларуси. Вместо пяти лет подготовки к первому старту, она прошла программу за полгода.

«Работаем слаженно. Командир очень опытный, достойный. В общем, чувствуем силу и поддержку, доверяем целиком и полностью, поэтому нам ничего не страшно», –поделилась Марина Василевская.

«Важна совместная работа в составе экипажа. Мне нравится энергичность Марины, думаю, это поможет нам всем в любой сложной ситуации», – отметила бортинженер Трейси Дайсон (США).

Пока основной состав отрабатывал экзамен по станции, дублирующий – сдавал экзамен по кораблю. В команде также белоруска – Анастасия Ленкова.

«Волнительно и радостно одновременно, потому что сегодня предстоит показать все то, чему нас научили инструкторы в течение месяцев. В то же время грустно, потому что все подходит к логическому завершению», – поделилась Анастасия Ленкова.

И подготовку, и экзамен адаптировали под белорусок. Тренировок меньше, а профессиональную терминологию объяснили простым языком. Упростили и экзамен. Он вдвое короче по времени – четыре часа. Управляют сценарием испытаний за мониторами, инструкторы имитируют поломки дистанционно.

«Предполагается, что, во-первых, все нештатные ситуации будет решать командир – на кого бы они не выпали. Их будет всего две: одна связана с бортовой системой и одна аварийная ситуация», – рассказала ведущий специалист по подготовке космонавтов Татьяна Данюк.

Как экипаж отработал и устранил аварию, оценивают по пятибалльной шкале. Сдал, значит, к полету допущен.

В четверг в Центре подготовки космонавтов пройдет вторая часть экзамена. Экипажи сменят друг друга на тренажерах и отработают новые сценарии.



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Как космонавты отработали и устранили аварию, экзаменаторы оценивают по пятибалльной шкале. Только «отличная» отметка гарантирует допуск к полету.
 
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