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Экипажи 21-й экспедиции МКС прошли итоговые испытания перед полетом
29.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Центре подготовки в подмосковном Звездном городке прошли итоговые испытания перед полетом в космос. На площадку вышли
На столе – шесть белых конвертов. В каждом – задание на проверку итогов полугодовых тренировок. Шпаргалок нет, списать невозможно.
«Экзамены только начинаются. Волнения ни у кого нет. Я уверен, что этот этап подготовки мы проведем с достоинством. У Трейси есть опыт космических полетов. Марина проходит подготовку на оценки отличные, поэтому психологический и профессиональный подходы у экипажей есть», – отметил командир экипажа, летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.
У Олега Новицкого основной экипаж. Марина Василевская – участник полета от Беларуси. Вместо пяти лет подготовки к первому старту, она прошла программу за полгода.
Пока основной состав отрабатывал экзамен по станции, дублирующий – сдавал экзамен по кораблю. В команде также белоруска – Анастасия Ленкова.
И подготовку, и экзамен адаптировали под белорусок. Тренировок меньше, а профессиональную терминологию объяснили простым языком. Упростили и экзамен. Он вдвое короче по времени – четыре часа. Управляют сценарием испытаний за мониторами, инструкторы имитируют поломки дистанционно.
Как экипаж отработал и устранил аварию, оценивают по пятибалльной шкале. Сдал, значит, к полету допущен.
В четверг в Центре подготовки космонавтов пройдет вторая часть экзамена. Экипажи сменят друг друга на тренажерах и отработают новые сценарии.
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Как космонавты отработали и устранили аварию, экзаменаторы оценивают по пятибалльной шкале. Только «отличная» отметка гарантирует допуск к полету.
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