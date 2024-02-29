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Лукашенко раскритиковал работу спортивных чиновников

29.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал подготовку атлетов и низкие результаты на международных соревнованиях. Глава республики принял с докладом чиновников, которые курируют это направление, передает «МИР 24».

Особое внимание белорусский лидер уделил футболу. Достижения в этом виде спорта никуда не годятся, подчеркнул Лукашенко. При этом государство вкладывает в развитие большие деньги, как и в другие дисциплины, и в них, по мнению президента, тоже нечем похвастаться.

«Многие начинают выть, что, видите ли, санкции, нас не пускают куда-то. А куда вас не пускают? Вас что – в Россию не пускают? Это самая спортивная, сильнейшая держава нашей планеты. Там постоянно показатели в спорте увеличиваются. В общем, мужики, так: в этом году не будет по видам спорта прогресса значительного и нормальных показателей, на должности и кресла не рассчитывайте», – заявил белорусский лидер.

Навести порядок в футбольных клубах Александр Лукашенко поручил в первом квартале этого года. Это касается и зарплат руководящего состава.



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Особое внимание белорусский лидер уделил футболу. Достижения в этом виде спорта никуда не годятся, подчеркнул президент.
 
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