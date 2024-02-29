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Лукашенко раскритиковал работу спортивных чиновников
29.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал подготовку атлетов и низкие результаты на международных соревнованиях. Глава республики принял с докладом чиновников, которые курируют это направление, передает «МИР 24».
Особое внимание белорусский лидер уделил футболу. Достижения в этом виде спорта никуда не годятся, подчеркнул Лукашенко. При этом государство вкладывает в развитие большие деньги, как и в другие дисциплины, и в них, по мнению президента, тоже нечем похвастаться.
Навести порядок в футбольных клубах Александр Лукашенко поручил в первом квартале этого года. Это касается и зарплат руководящего состава.
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Особое внимание белорусский лидер уделил футболу. Достижения в этом виде спорта никуда не годятся, подчеркнул президент.
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