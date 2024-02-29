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Экипажи 21-й экспедиции МКС к полету готовы: как настроены космонавты?
29.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В подмосковном Центре подготовки 29 февраля космонавты проходят второй этап испытаний. После него определят, какой экипаж полетит на МКС: основной или дублирующий, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Командир экипажа уже выбрал индикатор невесомости. Это сувенир, который подвешивают внутри корабля. В этот раз Олег Новицкий в космос возьмет любимую игрушку дочери – напоминание о доме.
В «зачетке» основного экипажа
Экипаж на эту часть экзамена надел скафандры «Сокол». В них и полетят. Для белорусок новинка гардероба стоит больше 520 тысяч белорусских рублей (около 15 миллионов российских).
«Такого костюма у меня не было, но мне нравится. Удобно, комфортно. Я уже привыкла», – ответила Марина Василевская на вопрос журналистов, как ощущает себя в эксклюзивном наряде.
В спускаемом аппарате экипаж добирается до МКС и возвращается на Землю. 10 лет назад путь на станцию занимал двое суток. Теперь всего три часа, но в ограниченном пространстве это все равно испытание. В спускаемом аппарате места очень мало. Экипаж располагаются в позах эмбриона. Это и техника безопасности, и экономия места.
«Все отработали, все без замечаний. Помогали все участники, и Настя, и Дон где-то мне подсказывали в нужных местах», – рассказал командир дублирующего экипажа Иван Вагнер.
В билетах могут быть и медицинские задания. Врачи оценивают экзамен из пультовой.
Работают экипажи по циклограмме. Такой же подход и в космосе. Каждая минута должна быть проведена с пользой. Отклонения от режима не допускаются.
«Марина проявляет интерес к тому, как устроен корабль, как осуществляется полет, самой программе полета. Можно сказать, что факультативно для себя она знает больше, чем положено участнику полета», – отметил Игнат Игнатов.
«Союз» до сих пор считается самым безопасным космическим кораблем. Поэтому белорусы за свою землячку могут не волноваться.
Экипаж о суевериях говорит редко. Скорее, это традиции, которые достались со времен Гагарина. Например, уже напечатано совместное фото экипажа, но до старта новичок на своем снимке не расписывается.
Космонавтам осталось меньше недели до отправления на Байконур. От Беларуси на МКС уже готов небольшой подарок. Презент прошел необходимые проверки. Секрет о том, что внутри, не разглашают, но там обязательно будет символика страны.
Старт экспедиционного посещения – 21 марта на космодроме Байконур. Космонавт из Беларуси проведет на МКС 12 дней.
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В «зачетке» основного экипажа за первую часть экзамена по российскому сегменту МКС твердая пятерка.
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