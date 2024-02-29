Экипажи 21-й экспедиции МКС к полету готовы: как настроены космонавты?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В подмосковном Центре подготовки 29 февраля космонавты проходят второй этап испытаний. После него определят, какой экипаж полетит на МКС: основной или дублирующий, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Командир экипажа уже выбрал индикатор невесомости. Это сувенир, который подвешивают внутри корабля. В этот раз Олег Новицкий в космос возьмет любимую игрушку дочери – напоминание о доме.

В «зачетке» основного экипажа за первую часть экзамена по российскому сегменту МКС твердая пятерка. Вторая часть – работа на корабле «Союз». Старт и посадка считаются самыми сложными.

«Спала хорошо. Готовилась, конечно. Переживаю немного, но уверена в своем экипаже. Он у нас очень опытный», – поделилась участник космического полета основного экипажа из Беларуси Марина Василевская.

«Уверен, что у нас полет будет проходить без особых нештатных ситуаций. У нас экипаж подготовлен», – выразил уверенность командир экипажа, летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.

Экипаж на эту часть экзамена надел скафандры «Сокол». В них и полетят. Для белорусок новинка гардероба стоит больше 520 тысяч белорусских рублей (около 15 миллионов российских).

«Такого костюма у меня не было, но мне нравится. Удобно, комфортно. Я уже привыкла», – ответила Марина Василевская на вопрос журналистов, как ощущает себя в эксклюзивном наряде.

В спускаемом аппарате экипаж добирается до МКС и возвращается на Землю. 10 лет назад путь на станцию занимал двое суток. Теперь всего три часа, но в ограниченном пространстве это все равно испытание. В спускаемом аппарате места очень мало. Экипаж располагаются в позах эмбриона. Это и техника безопасности, и экономия места.