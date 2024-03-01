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Bitcoin близок к новому рекорду, Telegram начнет платить авторам контента и крах американского медиагиганта. Главные события из мира бизнеса в феврале 2024 года
01.03.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за февраль 2024 года.
Telegram будет выплачивать авторам контента 50% дохода от рекламы на их каналах
28 февраля 2024 года Павел Дуров анонсировал крупные изменения в порядке монетизации контента в Telegram. По словам предпринимателя, платформа ежемесячно генерирует более 1 трлн просмотров, но лишь 10% из них монетизируется. Речь идет о демонстрации рекламных сообщений в ленте телеграмм-каналов для пользователей без премиум-подписки. С марта Telegram откроется для рекламодателей из 100+ стран, а авторы контента будут получать 50% от всех рекламных доходов, полученных на показах подписчикам. В качестве платежного инструмента выступит криптовалюта Toncoin. Миллиардер отметил, что это решение создаст «благоприятные условия для создателей контента, которые смогут либо обналичить свои Toncoin, либо реинвестировать их в продвижение и обновление своих информационных ресурсов». По сообщениям отдельных СМИ, монетизация Telegram не будет работать в Беларуси, России и других странах СНГ.
В течение часа после анонса криптовалюта Toncoin выросла на 30%.
Для справки: Toncoin — криптовалюта, созданная энтузиастами и последователями Павла Дурова на базе его провального блокчейн-проекта TON и криптовалюты Gram, в которую в 2018 году сотни инвесторов вложили свыше $ 1,7 млрд, однако американская комиссия по ценным бумагам запретила ее выпуск.
Bitcoin впервые за 3 года преодолел отметку в $ 60 тысяч
В среду, 28 февраля 2024 года, курс главной мировой криптовалюты Bitcoin приблизился к своему историческому рекорду (около $ 67 тыс. в 2021 году), достигнув отметки в $ 64 тыс. за штуку. Тренд на рост начался еще в декабре 2022 года, но после
Если в 2009 году майнеры получали 50 биткоинов за один блок транзакций в блокчейне, то теперь вознаграждение составит лишь 3,125 монеты. На этом фоне при условии сохранения рыночного интереса к биткоинам-ETF финансовые аналитики ожидают продолжения тенденции на рост криптовалюты вплоть до отметки в $ 100 тыс.
Сэм Альтман ищет инвестиции на $ 7 триллионов, чтобы построить сеть заводов по производству микрочипов
Сэм Альтман, глава компании OpenAI и один из создателей нейросети ChatGPT, давно известен своими амбициями стать лидером надвигающейся технологической революции искусственного интеллекта, но, кажется, теперь амбиции предпринимателя вышли на новый уровень.
Отмечается, что Альтман рассматривает возможность создания широкой сети инвесторов, производителей и поставщиков электроэнергии под обязательства OpenAI стать важным клиентом для каждой компании-партнера. Известно, что предприниматель уже ведет переговоры с представителями ОАЭ, однако пока они находятся на ранней стадии. При этом нет никаких сомнений в том, что США действительно стремятся сократить отставание от лидеров в полупроводниковой промышленности, в связи с чем Джо Байден в 2022 году
Крупная американо-канадская медиакомпания Vice Media объявила о сокращении персонала и отказе от публикации контента на некоторых внутренних платформах
На пике в 2017 году медиаходлинг
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Bitcoin близок к новому рекорду, Telegram начнет платить авторам контента и крах американского медиагиганта. Главные события из мира бизнеса в феврале 2024 года
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за февраль 2024 года.
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