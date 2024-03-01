Bitcoin близок к новому рекорду, Telegram начнет платить авторам контента и крах американского медиагиганта. Главные события из мира бизнеса в феврале 2024 года

Источник материала: ProBusiness





«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за февраль 2024 года.

Telegram будет выплачивать авторам контента 50% дохода от рекламы на их каналах

28 февраля 2024 года Павел Дуров анонсировал крупные изменения в порядке монетизации контента в Telegram. По словам предпринимателя, платформа ежемесячно генерирует более 1 трлн просмотров, но лишь 10% из них монетизируется. Речь идет о демонстрации рекламных сообщений в ленте телеграмм-каналов для пользователей без премиум-подписки. С марта Telegram откроется для рекламодателей из 100+ стран, а авторы контента будут получать 50% от всех рекламных доходов, полученных на показах подписчикам. В качестве платежного инструмента выступит криптовалюта Toncoin. Миллиардер отметил, что это решение создаст «благоприятные условия для создателей контента, которые смогут либо обналичить свои Toncoin, либо реинвестировать их в продвижение и обновление своих информационных ресурсов». По сообщениям отдельных СМИ, монетизация Telegram не будет работать в Беларуси, России и других странах СНГ.



Источник: AOP. Press / Corbis / Getty Images.

В течение часа после анонса криптовалюта Toncoin выросла на 30%.

Для справки: Toncoin — криптовалюта, созданная энтузиастами и последователями Павла Дурова на базе его провального блокчейн-проекта TON и криптовалюты Gram, в которую в 2018 году сотни инвесторов вложили свыше $ 1,7 млрд, однако американская комиссия по ценным бумагам запретила ее выпуск.

Bitcoin впервые за 3 года преодолел отметку в $ 60 тысяч

В среду, 28 февраля 2024 года, курс главной мировой криптовалюты Bitcoin приблизился к своему историческому рекорду (около $ 67 тыс. в 2021 году), достигнув отметки в $ 64 тыс. за штуку. Тренд на рост начался еще в декабре 2022 года, но после одобрения торговли биткоинами-ETF от американской Комиссии по биржам и ценным бумагам эта криптовалюта всего за месяц выросла почти на 50%. В качестве дополнительных драйверов роста эксперты отмечают недавние инвестиции в Bitcoin от крупных технологических компаний и фондов, а также предстоящий халвинг криптовалюты, т.е. сокращение количества биткоинов, которые майнеры получают в качестве вознаграждения за добавление блоков транзакций в блокчейн. Халвинг заложен в изначальном коде Bitcoin и происходит с периодичностью примерно раз в 4 года.



Image: AI-generated via Midjourney

Если в 2009 году майнеры получали 50 биткоинов за один блок транзакций в блокчейне, то теперь вознаграждение составит лишь 3,125 монеты. На этом фоне при условии сохранения рыночного интереса к биткоинам-ETF финансовые аналитики ожидают продолжения тенденции на рост криптовалюты вплоть до отметки в $ 100 тыс.

Сэм Альтман ищет инвестиции на $ 7 триллионов, чтобы построить сеть заводов по производству микрочипов

Сэм Альтман, глава компании OpenAI и один из создателей нейросети ChatGPT, давно известен своими амбициями стать лидером надвигающейся технологической революции искусственного интеллекта, но, кажется, теперь амбиции предпринимателя вышли на новый уровень. По сообщениям The Wall Street Journal, Альтман, вероятно, ищет возможность привлечь инвестиции на $ 5−7 трлн, чтобы построить сеть заводов по производству микрочипов, которые необходимы для повышения производительности ИИ и увеличения скорости обработки данных.



Image: AI-generated via Midjourney

По оценкам экспертов общая стоимость всей полупроводниковой промышленности США лишь к 2028 году преодолеет отметку совокупной капитализации в $ 1 трлн. При этом ВВП США за 2023 год составил около $ 27 трлн.

Отмечается, что Альтман рассматривает возможность создания широкой сети инвесторов, производителей и поставщиков электроэнергии под обязательства OpenAI стать важным клиентом для каждой компании-партнера. Известно, что предприниматель уже ведет переговоры с представителями ОАЭ, однако пока они находятся на ранней стадии. При этом нет никаких сомнений в том, что США действительно стремятся сократить отставание от лидеров в полупроводниковой промышленности, в связи с чем Джо Байден в 2022 году подписал закон о предоставлении субсидий на сумму до $ 52,7 млрд для американских производителей полупроводников. Однако эта цифра выглядит несоразмерной по сравнению с запросами Сэма Альтмана, тем интереснее будет наблюдать за развязкой данной истории (ранее мы публиковали большой материал о взлетах и падениях, возможно, главного предпринимателя XXI века).

Крупная американо-канадская медиакомпания Vice Media объявила о сокращении персонала и отказе от публикации контента на некоторых внутренних платформах

Vice Media — крупная международная компания, которая была основана в 1994 году как печатный журнал в Канаде, однако с ростом популярности она трансформировалась в многофункциональную медиасеть, включающую журналистику, документальные фильмы, новостные сервисы и рекламные агентства.



Camillia Dass / https://www.marketing-interactive.com