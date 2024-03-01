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Погода в СНГ: в ряде регионов Казахстана выпал снег, в Беларусь пришла весна

01.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

Большинству россиян тепла в марте ждать не стоит, заявили метеорологи. Только три региона страны в этом месяце встретят климатическую весну. О погоде в городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Зима в Казахстане не исчерпала своих запасов. В семи регионах объявили штормовое предупреждение. На севере и юго-востоке страны резкий ветер и снег. В Жетысуской области спасатели эвакуировали с трассы 13 человек. Двое из них дети. Машины застряли на дороге Ушарал-Достык. Метель и нулевая видимость не позволили двигаться дальше. Сотрудники ДЧС доставили водителей и пассажиров до железнодорожной станции Коктума.

Беларусь

Весна пришла в Беларусь точно по расписанию. Теплее всего на юго-востоке страны, там плюс 15. На севере на несколько градусов ниже, но солнечно и ни капли дождя. Весеннюю идиллию почувствовали и животные. В Гродненском зоопарке проснулись медведи. Косолапые были в спячке с ноября. Время от времени некоторые медведи выглядывали из берлоги проверить погоду. Но от длительных прогулок отказывались. И вот в первый день весны вышли погреться на солнце.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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