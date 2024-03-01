Погода в СНГ: в ряде регионов Казахстана выпал снег, в Беларусь пришла весна

Беларусь

Весна пришла в Беларусь точно по расписанию. Теплее всего на юго-востоке страны, там плюс 15. На севере на несколько градусов ниже, но солнечно и ни капли дождя. Весеннюю идиллию почувствовали и животные. В Гродненском зоопарке проснулись медведи. Косолапые были в спячке с ноября. Время от времени некоторые медведи выглядывали из берлоги проверить погоду. Но от длительных прогулок отказывались. И вот в первый день весны вышли погреться на солнце.