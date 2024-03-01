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ЦИК Беларуси огласил официальные итоги выборов депутатов

01.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

ЦИК Республики Беларусь объявил итоги единого дня голосования. 25 февраля в стране выбирали депутатов Палаты представителей Национального собрания и депутатов местных советов.

Проведение выборов обеспечивали 6805 избирательных комиссий, всего в их составе было 66 692 человека. В стране работало 45 505 национальных и 294 иностранных (международных) наблюдателя. Активно проявила себя молодежь страны. Из общего числа включенных в списки впервые голосующих граждан пришли на выборы около 77%. Общий процент избирателей, принявших участие в голосовании, составил 73,1%.

В единый день голосования было избрано 110 депутатов Палаты представителей и 12 511 депутатов местных советов депутатов всех уровней.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оказать поддержку избранным депутатам.



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25 февраля в стране выбирали депутатов Палаты представителей Национального собрания и депутатов местных советов.
 
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