ИП и юрлицам нельзя будет принимать наличные? Налоговая готовит изменения для бизнеса

Источник материала: ProBusiness





С 1 июля 2025 года юрлиц и индивидуальных предпринимателей могут обязать при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг принимать платежи наличными только с использованием автоматов, на которые «установлено средство контроля налоговых органов». Такую норму содержит проект постановления Министерства по налогам и сборам Беларуси, который вынесли на общественное обсуждение .

Предлагаемый документ внесет изменения в постановления Министерства по налогам и сборам от 29 марта 2018 года № 10, в котором закреплены требования к программным кассам и операторам программных кассовых систем.

Проект направлен на:

определение требований к программным кассам, предназначенным для установки в автоматический электронный аппарат, торговый автомат, и программным кассам, размещенным в центре обработки данных оператора программной кассовой системы, с которыми такой автомат может взаимодействовать;

дополнение требований, предъявляемые к операторам программных кассовых систем.

Согласно проекту, программная касса для автомата «должна работать в едином цикле с торговым автоматом при приеме наличных и безналичных средств». Но, поскольку программные кассы для автоматов не позволят выполнять все кассовые операции, определен перечень необязательных кассовых операций:

регистрация наличных;

регистрация аннулирования;

регистрация возврата денег;

изъятие для выдачи наличных держателям банковских карт.