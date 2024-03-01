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ИП и юрлицам нельзя будет принимать наличные? Налоговая готовит изменения для бизнеса
01.03.2024 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 1 июля 2025 года юрлиц и индивидуальных предпринимателей могут обязать при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг принимать платежи наличными только с использованием автоматов, на которые «установлено средство контроля налоговых органов». Такую норму содержит проект постановления Министерства по налогам и сборам Беларуси, который
Предлагаемый документ внесет изменения в постановления Министерства по налогам и сборам от 29 марта 2018 года № 10, в котором закреплены требования к программным кассам и операторам программных кассовых систем.
Проект направлен на:
Согласно проекту, программная касса для автомата «должна работать в едином цикле с торговым автоматом при приеме наличных и безналичных средств». Но, поскольку программные кассы для автоматов не позволят выполнять все кассовые операции, определен перечень необязательных кассовых операций:
Напомним, что с 2024 года Нацбанк
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С 1 июля 2025 года юрлиц и индивидуальных предпринимателей могут обязать при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг принимать платежи наличными только с...
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