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ИП и юрлицам нельзя будет принимать наличные? Налоговая готовит изменения для бизнеса

01.03.2024 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


С 1 июля 2025 года юрлиц и индивидуальных предпринимателей могут обязать при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг принимать платежи наличными только с использованием автоматов, на которые «установлено средство контроля налоговых органов». Такую норму содержит проект постановления Министерства по налогам и сборам Беларуси, который вынесли на общественное обсуждение.

Предлагаемый документ внесет изменения в постановления Министерства по налогам и сборам от 29 марта 2018 года № 10, в котором закреплены требования к программным кассам и операторам программных кассовых систем.

Проект направлен на:

  • определение требований к программным кассам, предназначенным для установки в автоматический электронный аппарат, торговый автомат, и программным кассам, размещенным в центре обработки данных оператора программной кассовой системы, с которыми такой автомат может взаимодействовать;
  • дополнение требований, предъявляемые к операторам программных кассовых систем.

Согласно проекту, программная касса для автомата «должна работать в едином цикле с торговым автоматом при приеме наличных и безналичных средств». Но, поскольку программные кассы для автоматов не позволят выполнять все кассовые операции, определен перечень необязательных кассовых операций:

  • регистрация наличных;
  • регистрация аннулирования;
  • регистрация возврата денег;
  • изъятие для выдачи наличных держателям банковских карт.

Напомним, что с 2024 года Нацбанк изменил правила для ИП и юрлиц в работе с наличными.

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С 1 июля 2025 года юрлиц и индивидуальных предпринимателей могут обязать при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг принимать платежи наличными только с...
 
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