Литва натянула колючую проволоку на границе с Беларусью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью . Такое решение принял Вильнюс. Погранпереходы в Котловке и Привалке опустели, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Литовская сторона на погранпереходе в Котловке натянула колючую проволоку вдоль линии границы. Еще накануне на этом месте стояли очереди из грузовых и легковых авто. Водители надеялись успеть проехать.

Также Литва ввела полный запрет на пересечение границы на велосипедах и нерегулярных автобусных рейсах. По данным Госпогранкомитета Беларуси, пропускная способность всего направления сократится на 40%.



Теперь на границе Беларуси и Литвы остаются работать лишь два пункта пропуска –Бенякони и Каменный лог. Очереди из большегрузов там уже растянулись на километры. Водители говорят: раньше стояли в них около трех дней, теперь придется минимум неделю. Транспортные кампании считают потенциальные убытки.