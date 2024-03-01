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Литва натянула колючую проволоку на границе с Беларусью
01.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Литва
Литовская сторона на погранпереходе в Котловке натянула колючую проволоку вдоль линии границы. Еще накануне на этом месте стояли очереди из грузовых и легковых авто. Водители надеялись успеть проехать.
Также Литва ввела полный запрет на пересечение границы на велосипедах и нерегулярных автобусных рейсах. По данным Госпогранкомитета Беларуси, пропускная способность всего направления сократится на 40%.
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Работают лишь два пункта пропуска – Бенякони и Каменный лог. Там скопились многокилометровые очереди.
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