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Литва натянула колючую проволоку на границе с Беларусью

01.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью. Такое решение принял Вильнюс. Погранпереходы в Котловке и Привалке опустели, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Литовская сторона на погранпереходе в Котловке натянула колючую проволоку вдоль линии границы. Еще накануне на этом месте стояли очереди из грузовых и легковых авто. Водители надеялись успеть проехать.

Также Литва ввела полный запрет на пересечение границы на велосипедах и нерегулярных автобусных рейсах. По данным Госпогранкомитета Беларуси, пропускная способность всего направления сократится на 40%.

Теперь на границе Беларуси и Литвы остаются работать лишь два пункта пропуска –Бенякони и Каменный лог. Очереди из большегрузов там уже растянулись на километры. Водители говорят: раньше стояли в них около трех дней, теперь придется минимум неделю. Транспортные кампании считают потенциальные убытки.



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Работают лишь два пункта пропуска – Бенякони и Каменный лог. Там скопились многокилометровые очереди.
 
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