Профсоюзы Беларуси организовали рейды по мониторингу цен в магазинах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси профсоюзы отправились в рейды по магазинам. Ничего не покупают, но берут на карандаш стоимость товаров. О том, как прошла проверка в одном из столичных магазинов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

В магазин Кристина Садовская пришла не за покупками. С собой ручка и блокнот. Записывает стоимость. Начала с крупы. Оценивает и другие товары первой необходимости: мясные, молочные и хлебобулочные изделия. Ежемесячно на контроле 66 позиций.

«Один торговый объект – это масс-маркет любой из торговых сетей Республики Беларусь, и один магазин шаговой доступности, для того, чтобы мы могли проанализировать. Смотрим, изучаем, фиксируем цены», – рассказала председатель Центрального районного объединения организаций профсоюзов Беларуси Кристина Садовская.