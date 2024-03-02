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Профсоюзы Беларуси организовали рейды по мониторингу цен в магазинах
02.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси профсоюзы отправились в рейды по магазинам. Ничего не покупают, но берут на карандаш стоимость товаров. О том, как прошла проверка в одном из столичных магазинов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.
В магазин Кристина Садовская пришла не за покупками. С собой ручка и блокнот. Записывает стоимость. Начала с крупы. Оценивает и другие товары первой необходимости: мясные, молочные и хлебобулочные изделия. Ежемесячно на контроле 66 позиций.
«Один торговый объект – это масс-маркет любой из торговых сетей Республики Беларусь, и один магазин шаговой доступности, для того, чтобы мы могли проанализировать. Смотрим, изучаем, фиксируем цены», – рассказала председатель Центрального районного объединения организаций профсоюзов Беларуси Кристина Садовская.
«Как видите, белорусские продукты приобретаю, и они мне нравятся. Нравятся, потому что они качественные. Во всяком случае, то, что я покупаю, оно в основном все достаточно хорошего качества», – поделилась Наталья Кула.
«Легко найти, нехватки никакой нет. Сам сейчас пришел за белорусским продуктом, все очень хорошо и вкусно», – отметил Дмитрий Иванов.
Прошлой весной Александр Лукашенко поручил правительству увеличить урожай овощей и снизить на них цены. После в местных теплицах увеличили объемы. Так белорусы полностью обеспечили себя огурцами, а стоимость сдержали.
Также в планах профильного министерства увеличить объемы производства товаров. Экономическая обстановка способствует. Сейчас инфляция в стране 5,8%, одна из самых низких в ЕАЭС.
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