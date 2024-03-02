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В Брестской области Беларуси строят индустриальный парк
02.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Масштабный индустриальный парк построят в Брестской области Беларуси. Такое решение было принято еще два года назад, но процесс застрял на стадии бумаг. Ускорить согласования по проекту потребовал премьер-министр страны Роман Головченко во время своей рабочей поездки в регион, передает «МИР 24».
Также глава правительства посетил ряд промышленных предприятий в Пинске и заявил, что в районе будут расширять производство и увеличивать инвестиции. В частности планируют построить животноводческий комплекс и выращивать свиней.
Пока же Пинск отстает от соседних регионов и по зарплатам, и по рентабельности, и по экспорту, подчеркнул премьер-министр.
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Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посетил ряд промышленных предприятий в Минске.
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