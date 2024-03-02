В Брестской области Беларуси строят индустриальный парк

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Масштабный индустриальный парк построят в Брестской области Беларуси. Такое решение было принято еще два года назад, но процесс застрял на стадии бумаг. Ускорить согласования по проекту потребовал премьер-министр страны Роман Головченко во время своей рабочей поездки в регион, передает «МИР 24».

«Чтобы в текущем году жестко, по крайней мере первые площади парка, были сданы. Тем более, что спрос на них есть. И у меня нет сомнений, что это будут очень востребованные территории. И еще один из важнейших источников роста для города Пинск, поэтому надо ускоряться, бежать быстрее», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Также глава правительства посетил ряд промышленных предприятий в Пинске и заявил, что в районе будут расширять производство и увеличивать инвестиции. В частности планируют построить животноводческий комплекс и выращивать свиней.

Пока же Пинск отстает от соседних регионов и по зарплатам, и по рентабельности, и по экспорту, подчеркнул премьер-министр.