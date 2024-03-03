Ошибки предпринимателей, экономический прогноз и нестандартное кафе: новости бизнеса за 26 февраля — 3 марта 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Работа с наличными, секреты кикшерингового бизнеса и способы развития навыков у продавцов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

С 1 июля 2025 года юрлиц и индивидуальных предпринимателей могут обязать при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг принимать платежи наличными только с использованием автоматов, на которые «установлено средство контроля налоговых органов».

Экономика для бизнеса

Финансовый аналитик Александр Шкут рассказал о макроэкономических трендах на 2024−2025 годы. Читайте , что происходит в экономике Беларуси, почему в мире уже «пахнет» рецессией и какие инвестиции в этих условиях принесут наибольшую доходность.

Полезное для бизнеса

В 2023 году минчане проехали на электросамокатах кикшерингового сервиса Whoosh более 3,4 млн километров. Похоже, что российский стартап прочно основался в белорусской столице. «Про бизнес» поговорил с фаундером и генеральным директором компании Дмитрием Чуйко о том, как удается поддерживать лояльность пользователей и как самокаты зимуют, а также итогах 2023 года и планах на 2024-й.

Bitcoin близок к новому рекорду, Telegram начнет платить авторам контента и крах американского медиагиганта — читайте о важных событиях в мировом бизнесе в феврале 2024 года.

Собрали 7 способов ежедневного развития сотрудников отдела продаж.

Истории бизнеса

Рейдерские захваты, вымогательства и кражи на рабочем месте давно кажутся пережитком 90-х, но опыт Дмитрия Остаповича, владельца группы компаний «Агентство безопасности бизнеса», доказывает обратное. За 9 лет в индустрии Дмитрий видел многое, но зачастую корень всех проблем в бизнесе один — либо не выстроены процессы, либо не подготовлен персонал. «Про бизнес» встретился с предпринимателем, чтобы узнать, как избежать типичных ошибок , зачем люди приходят к частным детективам и почему вложения в персонал — это на самом деле сокращение расходов в будущем.

Елена — магистр технических наук, а Денис когда-то занимался рекламными конструкциями. Жизнь этой пары круто изменилась после рождения ребенка. Молодые люди открыли собственную кондитерскую «Miss Pirozhenka», в которой ежедневно — новый ассортимент. Необычно то, что она находится в Минске на улице Варвашени, в районе Ангарской, где местные жители, скорее, обрадовались бы пельменной. Однако супруги строят бизнес, отталкиваясь от собственных приоритетов, и не считают верным всегда идти на поводу у клиента. «Про бизнес» поговорил с Еленой и Денисом Жданок и узнал, успешна ли такая концепция .