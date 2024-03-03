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Ошибки предпринимателей, экономический прогноз и нестандартное кафе: новости бизнеса за 26 февраля — 3 марта 2024 года
03.03.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Работа с наличными, секреты кикшерингового бизнеса и способы развития навыков у продавцов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
С 1 июля 2025 года юрлиц и индивидуальных предпринимателей
Экономика для бизнеса
Финансовый аналитик Александр Шкут рассказал о макроэкономических трендах на 2024−2025 годы.
Полезное для бизнеса
В 2023 году минчане проехали на электросамокатах кикшерингового сервиса Whoosh более 3,4 млн километров. Похоже, что российский стартап прочно основался в белорусской столице. «Про бизнес»
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Собрали
Истории бизнеса
Рейдерские захваты, вымогательства и кражи на рабочем месте давно кажутся пережитком 90-х, но опыт Дмитрия Остаповича, владельца группы компаний «Агентство безопасности бизнеса», доказывает обратное. За 9 лет в индустрии Дмитрий видел многое, но зачастую корень всех проблем в бизнесе один — либо не выстроены процессы, либо не подготовлен персонал. «Про бизнес» встретился с предпринимателем, чтобы узнать,
Елена — магистр технических наук, а Денис когда-то занимался рекламными конструкциями. Жизнь этой пары круто изменилась после рождения ребенка. Молодые люди открыли собственную кондитерскую «Miss Pirozhenka», в которой ежедневно — новый ассортимент. Необычно то, что она находится в Минске на улице Варвашени, в районе Ангарской, где местные жители, скорее, обрадовались бы пельменной. Однако супруги строят бизнес, отталкиваясь от собственных приоритетов, и не считают верным всегда идти на поводу у клиента. «Про бизнес» поговорил с Еленой и Денисом Жданок и узнал,
Маркетплейсы типа Wildberries нам давно знакомы, но знаете ли вы о подобных проектах для продажи породистых животных? Преподаватель БГУ Юлия Лейни как-то задалась этим вопросам и осознала, что ничего подобного нет. Она более 17 лет руководит коллективным питомником и считает, что найти животное подходящей породы с конкретными характеристиками сегодня довольно сложно. Чтобы облегчить поиски ценителям искусства селекции, она решила собрать информацию о питомниках заводчиков
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Ошибки предпринимателей, экономический прогноз и нестандартное кафе: новости бизнеса за 26 февраля — 3 марта 2024 года
Работа с наличными, секреты кикшерингового бизнеса и способы развития навыков у продавцов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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