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Лукашенко поздравил Мишустина, отметив его вклад в углубление интеграции

03.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета Министров Союзного государства Михаила Мишустина с днем рождения, говорится на сайт главы республики.

Он отметил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления правительство России под руководством Мишустина эффективно реагирует на современные вызовы и обеспечивает стабильный рост экономики страны.

«Высоко ценю вашу масштабную деятельность по углублению интеграции между Минском и Москвой», – сказано в поздравлении.

Кроме того, Лукашенко отметил, что присущая председателю правительства России верность идеалам, доброта и справедливость, а также неиссякаемая работоспособность будут способствовать развитию сильной и процветающей страны, а также углублению и сближению России и Беларуси.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко обсудили вопросы развития российско-белорусских отношений. Российский лидер поздравил своего коллегу с успешным проведением единого дня голосования.



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Президент Беларуси также отметил эффективность работы правительства России под руководством действующего председателя.
 
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