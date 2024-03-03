Лукашенко поздравил Мишустина, отметив его вклад в углубление интеграции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета Министров Союзного государства Михаила Мишустина с днем рождения, говорится на сайт главы республики.

Он отметил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления правительство России под руководством Мишустина эффективно реагирует на современные вызовы и обеспечивает стабильный рост экономики страны.

«Высоко ценю вашу масштабную деятельность по углублению интеграции между Минском и Москвой», – сказано в поздравлении.

Кроме того, Лукашенко отметил, что присущая председателю правительства России верность идеалам, доброта и справедливость, а также неиссякаемая работоспособность будут способствовать развитию сильной и процветающей страны, а также углублению и сближению России и Беларуси.