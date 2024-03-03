О новом подарочном тренде на 8 Марта рассказала владелец салона цветов в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске готовятся к 8 Марта. Подарки в этот день могут быть разными, но неизменным остается букет цветов. Корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович разбиралась в трендах.



Каждый букет Елены Загурской наполнен смыслом, идеей и особыми чувствами. Нужный цветок она выбирает словно психолог. Основа праздничных композиций – белорусские пионовидные тюльпаны.

«Вот тут 15 штук. Они отстояли пять дней. Они высокие, они шикарные, пионовидные. Не все люди, особенно мужчины, понимают, что это тюльпаны», –отметила владелец салона цветов Елена Загурская.

Основной поставщик тюльпанов и роз – Минский тепличный комбинат. В предпраздничные дни почти 300 цветоводов трудятся здесь с утра до позднего вечера.

«Берем цветочки наши и начинаем сортировать, упаковывать. Нужно, чтобы цветы лежали ровненько, красиво, чтобы товарный вид был красивый», – рассказала работник теплицы Анастасия Османова.