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О новом подарочном тренде на 8 Марта рассказала владелец салона цветов в Минске
03.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске готовятся к 8 Марта. Подарки в этот день могут быть разными, но неизменным остается букет цветов. Корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович разбиралась в трендах.
«Вот тут 15 штук. Они отстояли пять дней. Они высокие, они шикарные, пионовидные. Не все люди, особенно мужчины, понимают, что это тюльпаны», –отметила владелец салона цветов Елена Загурская.
Основной поставщик тюльпанов и роз – Минский тепличный комбинат. В предпраздничные дни почти 300 цветоводов трудятся здесь с утра до позднего вечера.
«Берем цветочки наши и начинаем сортировать, упаковывать. Нужно, чтобы цветы лежали ровненько, красиво, чтобы товарный вид был красивый», – рассказала работник теплицы Анастасия Османова.
Здесь поддерживается особый температурный режим. Вместо солнца специальные лампы. К празднику готовят большой ассортимент.
«Помимо тюльпанов и роз, мы занимаемся и выращиванием горшечных культур, начиная от монстер и заканчивая цветочными композициями. Также мы выращиваем эвкалипт, рускусы – все то, что необходимо для оформления цветочных букетов», –отметил заместитель генерального директора по производству Минского парниково-тепличного комбината Андрей Морозов.
Уже проверено: 8 марта спросом будут пользоваться и подарочные корзинки с луковицами цветов. После праздника их можно посадить в горшок, а ближе к лету – в открытый грунт.
В тепличном комбинате к празднику уже срезали около 260 тысяч цветов. Они будут радовать женщин по всей стране.
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В Минском тепличном комбинате к празднику уже срезали около 260 тысяч цветов. Они будут радовать женщин по всей стране.
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