Сервис «МТС Опрос»: новые возможности для полномасштабных маркетинговых исследований

Источник материала: ProBusiness





МТС предлагает корпоративным клиентам воспользоваться сервисом «МТС Опрос». С его помощью компании могут проводить маркетинговые исследования в форме интерактивного опроса. Услуга располагает специальными инструментами, чтобы помочь бизнесу изучить предпочтения клиентов, а также оценить эффективность предлагаемых продуктов или услуг. Для заказчиков предусмотрены гибкие тарифные планы и бонус — 100 бесплатных анкет во время ознакомительного периода.

Сервис «МТС Опрос» представляет собой полноценный инструмент для проведения всесторонних маркетинговых исследований: от разработки анкеты до анализа результатов. С помощью него компании и индивидуальные предприниматели могут изучать потребности и мнения клиентов, уровень узнаваемости бренда, а также анализировать качество своих услуг и проводить HR-опросы среди сотрудников.

В частности, опции сервиса позволяют рассчитать такие ключевые параметры, как индекс потребительской лояльности (NPS) и индекс удовлетворенности потребителя (NSAT). С их помощью можно определить готовность клиентов рекомендовать товары или услуги другим людям, а также оценить степень удовлетворенности сотрудников своей работой в компании.

Как работает сервис «МТС Опрос»?

Получателю приходит SMS-сообщение со ссылкой на web-ресурс, где ему предлагается ответить на ряд вопросов. Как правило, варианты ответов уже сформированы — участнику опроса нужно только выставить оценку от 0 до 10. По завершении такого анализа заказчик получает наглядную статистику в виде таблиц и диаграмм. Также можно оценить целевую аудиторию и персонализировать критиков. Такая аналитика поможет значительно упростить и ускорить процесс принятия стратегических решений для бизнеса.

«МТС Опрос» может быть полезен всем, кто связан с оказанием услуг: банкам, кредитным организациям, страховым компаниям, медучреждениям, крупным торговым сетям. Анализ также пригодится тем, кто только готовится вывести свой продукт на рынок, например, салонам красоты, кафе или небольшим объектам торговли.

Сервисом можно воспользоваться на портале opros.mts.by . Здесь в личном кабинете формируются и редактируются заявки на проведение опроса или анкетирования. Конструктор анкет прост и интуитивно понятен, в нем имеются готовые шаблоны для расчета показателей NPS и NSAT. Сюда же загружаются и результаты исследований. Они могут быть представлены в формате Excel и PDF.

Для удовлетворения разных потребностей в сервисе «МТС Опрос» предусмотрена гибкая система тарифов. Стоимость исследования может зависеть от количества отправленных SMS-приглашений и заполненных пользователями ответов. Компаниям, которые часто проводят маркетинговые исследования и нуждаются в анализе большого объема информации, будут выгодны услуги «Безлимит анкет на месяц» и «Безлимит анкет на год».

В рамках специальной акции по 31 марта 2024 года пользователи сервиса на время ознакомительного периода получат 100 анкет бесплатно.